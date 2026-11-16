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Ayacucho: Familia exige justicia por el crimen de una adolescente embarazada en Huanta

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 16/11/2026

La familia de una adolescente de 16 años, embarazada de cinco meses, exige justicia tras su asesinato y el de su bebé en la provincia de Huanta. Los deudos solicitan…

La familia de una adolescente de 16 años, embarazada de cinco meses, exige justicia tras su asesinato y el de su bebé en la provincia de Huanta. Los deudos solicitan detención preliminar para el principal sospechoso, un adolescente de 17 años, y piden que las autoridades adopten las medidas correspondientes. Según la versión familiar, el presunto agresor habría actuado porque no quería convertirse en padre.

De acuerdo con la información de la Fiscalía Penal de Huanta, el hecho ocurrió minutos antes de la medianoche del último viernes, en el interior de una vivienda ubicada cerca de la carretera que conecta Huanta con el distrito de Luricocha. Agentes de serenazgo y de la Policía Nacional intervinieron al adolescente de 17 años en las inmediaciones del inmueble, quien presentaba manchas de sangre en sus prendas. En la escena se hallaron un cuchillo de cocina y un teléfono celular, elementos que forman parte de las diligencias.

Los familiares también solicitaron al Juzgado de Familia de Huanta que valore la condición de gestación de la víctima y disponga el internamiento preventivo del investigado. Asimismo, exhortaron al Módulo Defensorial y al Centro Emergencia Mujer (CEM) a mantenerse vigilantes y brindar acompañamiento y patrocinio legal, mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos piden celeridad en las investigaciones.

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