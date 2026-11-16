Junín: Comuneros bloquean el puente Stuart y cierran el tránsito en el tramo Jauja–La Oroya

Las comunidades campesinas del valle de Yanamarca acatan un paro indefinido desde la madrugada de este lunes 16 de noviembre. Los manifestantes bloquearon el puente Stuart, en Jauja, e interrumpieron el tránsito hacia las ciudades de Jauja y La Oroya. La vía Jauja–Tarma también permanece cerrada por la colocación de árboles y piedras.

La medida de fuerza fue anunciada por ocho comunidades campesinas: Marco, Pomacancha, Tunanmarca, Acolla, Pachascucho, Hualis, Muquillanqui y Tragadero, que reclaman al Gobierno Regional de Junín la culminación de obras pendientes, entre ellas la carretera de acceso al distrito de Marco.

Los comuneros cuestionan al gobernador regional Zósimo Cárdenas por los compromisos asumidos y los proyectos que, según denuncian, permanecen inconclusos. Aseguran que las autoridades visitan sus comunidades durante las campañas electorales, ofrecen obras y luego no cumplen con lo prometido.

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A través de un pronunciamiento, el Comité de Lucha del Valle de Yanamarca también rechazó la actuación de la Policía Nacional durante anteriores jornadas de protesta. Señaló que una comunera resultó afectada por una bomba lacrimógena y tuvo que ser evacuada a un hospital, mientras que un joven sufrió una lesión en el brazo durante un incidente con un efectivo policial.

«Todo con los comuneros, nada sin ellos», es uno de los mensajes que recoge el pronunciamiento, en el que también exigen respeto a las comunidades y atención a sus demandas.

Los dirigentes sostienen que mantendrán su medida de fuerza hasta que las autoridades regionales atiendan sus reclamos.

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