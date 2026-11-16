Los trabajadores de limpieza de la Municipalidad Provincial de San Román no cuentan con los equipos, materiales ni preparación especializada para manipular residuos hospitalarios y biocontaminados que son abandonados en la vía pública. Así lo advirtió el gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos, Arturo Oroz Bocángel, tras el reciente hallazgo de muestras de sangre, agujas y otros desechos peligrosos frente a la institución educativa primaria Mariano Núñez de Juliaca, donde los materiales representaban un riesgo para los escolares y la población.

El funcionario explicó que el personal municipal está capacitado para recoger residuos sólidos municipales, pero no desechos provenientes de clínicas, laboratorios y establecimientos de salud. Precisó que estos materiales requieren un manejo especializado y que, cuando son encontrados en espacios públicos, deben ser comunicados inmediatamente a la Dirección Regional de Salud (Diresa), la Policía Ambiental y las instancias competentes, para evitar que los trabajadores de limpieza los manipulen y se expongan a posibles agentes contaminantes.

Oroz Bocángel también reveló que desde el año 2023 se han identificado aproximadamente entre 20 y 25 casos de abandono de residuos hospitalarios en Juliaca. Advirtió que algunos establecimientos de salud y laboratorios presuntamente camuflan estos desechos entre la basura municipal, de modo que terminan siendo trasladados por los vehículos recolectores sin que se advierta su peligrosidad. Esta práctica puede exponer directamente a los trabajadores que realizan las labores de limpieza pública.

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Sobre el último hallazgo frente a la institución educativa primaria Mariano Núñez, indicó que acudió al lugar para verificar las características de los materiales y buscar alguna evidencia que permitiera identificar al establecimiento responsable. Sin embargo, no encontraron nombres, facturas ni documentos que acreditaran su procedencia. Añadió que se consultó por las imágenes de dos cámaras de videovigilancia cercanas, pero estas no se encontraban operativas.

Ante la reiteración de estos hechos, el gerente anunció que la municipalidad notificará a la Dirección Regional de Salud para solicitar que intensifique la fiscalización de clínicas, laboratorios y otros establecimientos generadores de residuos biocontaminados. También planteó que se remita información al OEFA, la Policía Ambiental y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, a fin de que se investiguen estos casos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, exhortó a la población a no manipular muestras de sangre, agujas, jeringas ni otros residuos hospitalarios abandonados en calles o espacios públicos, sino comunicar inmediatamente su presencia a las autoridades. Advirtió que estos materiales pueden contener microorganismos y agentes contaminantes, por lo que su manipulación sin protección representa un peligro para la salud.