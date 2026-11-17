Este martes 17 de noviembre comenzó el proceso de transferencia de la Municipalidad Provincial de Puno entre la administración saliente de Javier Ponce Roque y la gestión entrante del alcalde electo Jorge Antonio Zúñiga Pineda. La instalación de los equipos técnicos permitirá organizar la entrega de información sobre la situación administrativa, presupuestal, financiera, patrimonial y de los servicios municipales antes del cambio de gobierno local.

El alcalde electo Jorge Zúñiga Pineda confirmó que su equipo acudió a la municipalidad para participar en el inicio formal del procedimiento, conforme a la comunicación remitida mediante oficio. Asimismo, identificó al doctor Arturo Álvarez como responsable de su equipo técnico de transferencia, quien estará a cargo de coordinar las acciones con los representantes de la actual gestión.

El responsable técnico, Arturo Álvarez, explicó que la firma del acta de instalación constituye el primer hito para conformar el equipo dual, integrado por representantes de la gestión saliente y la entrante. A partir de este acto deberán establecer un cronograma de trabajo de acuerdo con la estructura orgánica de la municipalidad, a fin de organizar la revisión y entrega de la documentación institucional.

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Este procedimiento no se limita a la entrega de documentos. La administración saliente debe elaborar un informe de transferencia que permita conocer el estado de la municipalidad, incluyendo la ejecución presupuestal, situación financiera, obras y proyectos, contratos, bienes patrimoniales, obligaciones pendientes y asuntos urgentes que deberá atender la nueva autoridad.

Posteriormente, el equipo de transferencia de la gestión entrante deberá verificar la información recibida y dejar constancia de las observaciones que correspondan. El procedimiento culminará con la suscripción del Acta de Transferencia de Gestión, documento que formaliza la entrega de la administración municipal.

Durante la cobertura, el alcalde provincial Javier Ponce Roque todavía no se encontraba presente en el lugar, por lo que los integrantes del equipo entrante permanecían a la espera de su llegada para continuar con la instalación y coordinación formal entre ambas administraciones.

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La información que se entregue y las observaciones que formule el equipo entrante serán fundamentales para conocer en qué condiciones se recibirá la Municipalidad Provincial de Puno y cuáles serán los principales asuntos que deberá afrontar la próxima gestión.