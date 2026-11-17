El Directorio de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) SEDAJULIACA S.A. removió por unanimidad al abogado Fredy Armando Carita Faijo del cargo de gerente general, tras retirarle la confianza durante una sesión realizada el 16 de noviembre de 2026.

La decisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria N.° 46, desarrollada de manera presencial y con el quórum reglamentario, bajo la conducción del presidente del Directorio, Félix Héctor Arapa Yapo, con la participación del representante de la sociedad civil, Ernesto Sánchez Quispe.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución de Directorio N.° 04-2026-EPS SEDAJULIACA S.A./PD, que establece como motivo el retiro de confianza y señala que se busca dar un nuevo dinamismo a la gestión de la empresa.

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Directorio dispone cambios en la gerencia

Según el documento institucional, la decisión también apunta a fortalecer la articulación entre las gerencias de línea y mejorar la toma de decisiones estratégicas frente a los retos operativos de la empresa prestadora.

En el segundo artículo de la resolución, el Directorio dejó sin efecto la designación anterior del funcionario, aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N.° 34-2025 y formalizada con la Resolución N.° 01-2025-EPS SEDAJULIACA S.A./PD.

Para mantener la continuidad de las actividades administrativas y operativas, el Directorio encargó la Gerencia General a la contadora pública colegiada María del Carmen Aragón Rodríguez, quien asumirá esa responsabilidad además de sus funciones como gerente de Administración y Finanzas.

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Resolución establece entrega y notificación

El documento sustenta la decisión en el artículo 52 del Estatuto Social de la empresa y el artículo 54 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1280, normas que reconocen al Directorio la facultad de designar y remover al gerente general por tratarse de un cargo de confianza.

La resolución también dispone que el funcionario saliente realice la entrega del cargo dentro del plazo establecido por las normas y de acuerdo con las disposiciones internas de la empresa, además de ordenar la notificación a las gerencias de línea y a la Oficina de Recursos Humanos.

Finalmente, mediante el Acuerdo N.° 279, el Directorio autorizó a su presidente, Félix Héctor Arapa Yapo, a suscribir los documentos necesarios para formalizar lo aprobado, mientras la gerencia general queda encargada a la responsable designada.