El parque temático del Centenario de Juliaca no fue entregado para el aniversario de la provincia de San Román, como estaba comprometido para el 24 de octubre, y ahora los vecinos esperan que la obra sea concluida antes de finalizar diciembre. El presidente de la urbanización Santa María, profesor Pastor Huayta Ticona, cuestionó los reiterados retrasos del proyecto, cuyo plazo inicial de ejecución era de 240 días y que, según indicó, ya fue ampliamente superado.

El dirigente recordó que el incumplimiento motivó una protesta vecinal durante los primeros días de septiembre, situación que derivó en el cambio del residente y supervisor. Actualmente, la obra cuenta con un séptimo residente, el ingeniero civil Marco Antonio Tuco, y un nuevo supervisor, el ingeniero John Lluc. Para los vecinos, los constantes cambios de responsables evidencian los problemas que ha atravesado la ejecución de este proyecto.

Aunque desde septiembre se observa mayor movimiento de trabajadores, los vecinos todavía no pueden verificar directamente las condiciones de ejecución. Huayta Ticona manifestó que ya no les permiten ingresar a las instalaciones y que la información sobre los avances la reciben principalmente del residente de obra. Por ello, anunció que a fines de noviembre solicitarán formalmente los reportes del avance físico y financiero.

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Entre los trabajos que todavía se encuentran en ejecución mencionó la construcción de la pileta, el cerro artificial y la instalación de algunas de las 31 esculturas contempladas en el proyecto. También señaló que la iluminación general y el vaciado de pisos tendrían un avance aproximado del 80 %, mientras que la cancha sintética ya cuenta con techo y césped. Sin embargo, advirtió que la cantidad de trabajadores disminuyó de 48 a 35.

La expectativa de los vecinos es que la obra pueda inaugurarse durante las últimas semanas de diciembre, antes de que termine la actual gestión municipal. No obstante, Huayta Ticona remarcó que no aceptarán una entrega apresurada o con acabados deficientes, considerando que el presupuesto acumulado, incluidas las adendas, asciende a 9 millones 300 mil soles.

El dirigente también lanzó una advertencia sobre el manejo de estos recursos y exigió que la totalidad del presupuesto se refleje en la calidad y durabilidad de la infraestructura. Advirtió que, si encuentran presuntas irregularidades, malversación de fondos o actos de corrupción, acudirán a los órganos competentes para presentar las denuncias correspondientes.

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Finalmente, cuestionó la falta de una fiscalización más efectiva y pidió al comité veedor y a los regidores de la Municipalidad Provincial de San Román que supervisen la ejecución del proyecto. Los vecinos esperan conocer cuánto se ha gastado realmente, cuánto falta ejecutar y si la obra podrá ser entregada en diciembre sin comprometer su calidad.