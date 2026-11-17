La convocatoria a un paro para mañana en Juliaca es considerada prematura por Walter Quispe Musaja, dirigente de vehículos menores (mototaxis) e integrante de las cuatro zonas, quien cuestionó la falta de coordinación entre las organizaciones que promueven la medida y sostuvo que no existen condiciones para desarrollar una paralización a pocos días de finalizar el año.

Quispe Musaja señaló que una protesta de esta magnitud debe organizarse con la participación y el consenso de los diferentes sectores, incluidos los representantes de las cuatro zonas, dirigentes de urbanizaciones, vehículos menores y organizaciones como la ORDE. Indicó que, sin una adecuada coordinación, no será posible concretar una medida de fuerza y planteó suspender la convocatoria para preparar nuevas acciones en enero o febrero del próximo año.

Asimismo, cuestionó que antiguos dirigentes continúen promoviendo movilizaciones pese a que, según manifestó, ya culminaron sus periodos de representación. Consideró que las nuevas dirigencias deben tener espacio para desarrollar su trabajo y rechazó que las protestas puedan responder a intereses personales o de determinados grupos, sin tomar en cuenta las consecuencias para la ciudadanía.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Respecto a las demandas que deberían priorizarse ante la próxima gestión municipal, mencionó los problemas de agua potable, desagüe, pistas y veredas, que continúan pendientes en diferentes sectores de Juliaca. También criticó que los representantes de las urbanizaciones tengan que realizar plantones en la Municipalidad Provincial de San Román para conseguir que sus solicitudes de obras sean atendidas, por lo que pidió que el próximo alcalde priorice estas necesidades.

Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con el momento elegido para la protesta. Advirtió que una paralización en vísperas de Navidad y Año Nuevo perjudicaría a comerciantes y trabajadores que esperan esta temporada para generar ingresos. Agregó que la población atraviesa dificultades económicas por el incremento de precios y la situación política del país, por lo que consideró inoportuno dejar de trabajar durante un día.

Finalmente, Quispe Musaja reconoció que cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse, pero sostuvo que una medida de fuerza debe responder a demandas concretas y generar beneficios para la población. Insistió en que las organizaciones deben evaluar qué resultados conseguirían con el paro y evitar que una protesta termine ocasionando mayores perjuicios a los habitantes de Juliaca.