Pese a los constantes reclamos de usuarios por deficiencias en el servicio de agua potable, la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno (EMSAPUNO) busca modernizar sus operaciones mediante la implementación de un sistema de monitoreo y control de sus 17 reservorios. Así lo informó el gerente general de la empresa, ingeniero Luis Aguilar Coaquira, quien anunció el inicio de la instalación de la tecnología SCADA.

El funcionario explicó que este sistema computarizado permitirá supervisar y controlar desde una oficina central el funcionamiento de los reservorios de almacenamiento y distribución, así como los sistemas de bombeo, el consumo eléctrico y el mantenimiento de los equipos. La tecnología busca reducir las demoras que actualmente pueden presentarse en las operaciones de supervisión y mejorar el control de la distribución del recurso hídrico.

La implementación cobra importancia debido a la topografía de la ciudad de Puno, que requiere el funcionamiento de 17 reservorios para almacenar y distribuir el agua potable. Según Aguilar Coaquira, el nuevo sistema también permitirá integrar progresivamente otros componentes, entre ellos las operaciones del sistema de abastecimiento de Desaguadero.

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El proyecto contempla una inversión aproximada de tres millones de soles, que comprende no solamente la tecnología SCADA, sino también el mantenimiento de bombas, electrobombas, tableros eléctricos y transformadores. El gerente precisó que se trata del inicio de la implementación y no de una inauguración, puesto que todavía falta integrar los diferentes componentes para que el sistema entre en funcionamiento.

Aunque EMSAPUNO presenta esta tecnología como una mejora en su capacidad operativa, queda pendiente conocer en qué plazo estará completamente implementada y cuándo se traducirá en mejoras concretas para los usuarios, quienes continúan esperando un servicio de agua potable eficiente y oportuno.

Por otro lado, durante la actividad también se anunció la incorporación de nuevos integrantes al directorio de EMSAPUNO. Ante este escenario, Aguilar Coaquira manifestó que pondrá su cargo a disposición para que el directorio determine su continuidad. Aclaró que este órgano se encontraba encabezado por Julio Choque Vargas y que, con la incorporación de los nuevos representantes, se definirá quién asumirá la presidencia.