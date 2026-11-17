Director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Puno ingeniero Sixto Flores, informó que el altiplano tendrá sol intenso y radiación ultravioleta alta hasta el sábado 21 de noviembre, con muy pocas probabilidades de lluvia.
Flores explicó que hoy martes 17, el cielo estará despejado durante gran parte del día en el altiplano, con momentos de nubes pasajeras y que las temperaturas subirán entre 17 y 23 grados, sobre todo cerca del mediodía.
El director pidió mucha precaución con el calor y con la radiación ultravioleta, que llegará a niveles altos y muy altos y recomendó que quien esté expuesto al sol más de 10 minutos se proteja bien.
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Flores indicó que quienes trabajan, hacen deporte o caminan bajo el sol también deben cuidarse, porque estas condiciones de brillo solar temperaturas elevadas y pocas lluvias se mantendrán hasta el sábado 21 de noviembre.
En Carabaya, Sandia y las zonas de selva y balles interandinos el ingeniero anunció un día parcialmente nublado con temperaturas de 32 a 35 grados y pidió las precauciones por el calor al menos hasta el viernes 20.
Flores precisó que en algunos lugares de Carabaya y Sandia caerán lluvias de ligera a moderada intensidad y aseguró que cualquier cambio en el clima se comunicará con anticipación.
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Redacción: William Hancco
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