La pérdida de cosechas, la disminución de fuentes de agua y la afectación del ganado figuran entre los riesgos que amenazan a las comunidades rurales de Ayacucho ante los efectos de El Niño 2026-2027. El peligro es especialmente alto en 53 distritos de la región, identificados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) por su exposición muy alta al déficit hídrico, lo que podría comprometer la producción agrícola y pecuaria, además de la subsistencia de cientos de familias que dependen directamente de las lluvias.

Frente a estos riesgos, la Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico Huñuq Mayu solicitó al Gobierno Regional de Ayacucho instalar de inmediato una mesa técnica multiactor que permita organizar acciones preventivas antes de que los efectos climáticos agraven la situación de las comunidades. La propuesta plantea convocar a municipalidades, el Indeci, la Autoridad Nacional del Agua y sectores como Agricultura, Salud, Educación y Vivienda, además de comunidades campesinas, juntas de usuarios y organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo es establecer un plan de intervención por cuencas, con identificación de las localidades prioritarias, responsables, plazos y presupuestos diferenciados. La organización también considera hacer seguimiento al registro de daños en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (Sinpad) y facilitar que las familias conozcan los mecanismos de protección disponibles, como el Seguro Agrícola Catastrófico y el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias.

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