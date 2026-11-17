El soldador Walter Llanos, afectado por el desplome del techo del coliseo de Salcedo, acudió a la sede del Gobierno Regional de Puno para pedir apoyo, pues asegura que hasta ahora no recibe comunicación de esta institución ni de la empresa SIMA Perú.

«Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de comunicación», manifestó el trabajador, quien espera ser escuchado por las autoridades y encontrar una salida a las dificultades que enfrenta desde el accidente.

El afectado explicó que actualmente no tiene ingresos económicos, ya que no puede trabajar y su familia depende de la ayuda de parientes, amigos y compañeros para cubrir sus necesidades.

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Trabajador necesita apoyo para recuperarse

Llanos señaló que necesita pasar por varias intervenciones quirúrgicas para intentar recuperar su salud y advirtió que las lesiones sufridas podrían dejarle consecuencias permanentes.

También informó que coordina con un estudio de abogados para evaluar posibles acciones legales contra los responsables, las cuales podrían iniciarse si no recibe una respuesta del Gobierno Regional de Puno.

Pollada busca cubrir sus gastos médicos

Como parte de las actividades para conseguir recursos, anunció una pollada para el 5 de diciembre, en la plaza mayor de Salcedo, con un costo de 15 soles por porción, y pidió a la población colaborar con esta iniciativa solidaria.

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El trabajador prevé preparar mil porciones y solicitó que las personas interesadas se comuniquen con anticipación para organizar los pedidos, mientras espera que el Gobierno Regional y SIMA atiendan su situación y no lo dejen desamparado.