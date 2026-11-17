Vecinos del jirón 8 de noviembre, en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, denunciaron que varias topellantas instaladas por la municipalidad el año pasado fueron retiradas de las cuadras 6 y 7, donde se buscaba evitar el estacionamiento de vehículos.
En la cuadra 6 faltan entre 10 y 15 topellantas, mientras que en la cuadra 7 también desaparecieron entre 10 y 15, por lo que actualmente solo se observan los agujeros donde estuvieron colocadas estas estructuras.
Asimismo, otras topellantas ubicadas más adelante presentan rajaduras y están rotas, con los pernos a punto de salirse, lo que hace presumir que habrían sido golpeadas con combas u otros objetos para retirarlas.
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Los vecinos señalan que comerciantes de materiales de construcción y ferreterías sacan diariamente sus mercaderías a la vía pública y estacionan sus vehículos en esta calle angosta, pese a la instalación de las topellantas.
Esta situación genera preocupación porque la instalación de estas estructuras se realizó con presupuesto municipal, mientras que, según los vecinos, algunos comerciantes restan importancia al problema y continúan ocupando la vía pública.
Las topellantas fueron instaladas para garantizar el tránsito fluido en el sector; sin embargo, a un año de su colocación, los vecinos esperan que la municipalidad reponga las piezas retiradas y ordene el uso de esta vía.
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Redacción: Rony Cuyo
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