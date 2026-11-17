Los dirigentes de la organización social Las Cuatro Zonas, de la provincia de San Román, ratificaron que el paro de 24 horas de mañana, miércoles, se acatará en Juliaca, pese a la destitución del gerente general de Seda Juliaca, Fredy Carita Faijo, anunciada ayer en la tarde.
Los dirigentes explicaron que la destitución era solo uno de los primeros puntos de la plataforma de lucha, que se convocó el sábado, y por ello el paro no se suspende ni se detiene con la salida del gerente.
La plataforma de lucha incluye el pedido de renovar a algunos miembros del directorio de Seda Juliaca, por supuestas irregularidades y hechos observados, y porque lo preside un ciudadano con antecedentes negativos, según los dirigentes.
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Los dirigentes reclamarán también por los proyectos inconclusos, como el mejoramiento vial del jirón Moquegua, paralizado en Juliaca, y por la situación del sector comercio, y cuestionan a la autoridad provincial, a quien califican de una de las peores gestiones.
El Mercado Santa Bárbara confirmó su participación en el paro tras asistir a las reuniones de bajada de bases y también se sumarán SUCMMMA San Román y varios barrios y urbanizaciones que acusan al alcalde de incumplir promesas de campaña.
Hoy los dirigentes de Las Cuatro Zonas se reunirán con transportistas del servicio urbano y mototaxistas, y durante la tarde confirmarán qué otras organizaciones sociales se suman al paro de mañana en la provincia de San Román.
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Redacción: Rony Cuyo
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