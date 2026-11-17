Un conflicto por el reconocimiento de un comité de obra para los trabajos del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca enfrenta a organizaciones de construcción civil con funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno. El secretario general de Construcción Civil de la provincia de San Román, Miguel Coaquira Yerbas, denunció un presunto favorecimiento a representantes y trabajadores procedentes del norte del país, mientras que la documentación presentada por su organización no habría recibido el mismo tratamiento.

El dirigente realizó estas declaraciones durante un plantón en exteriores de la Dirección Regional de Trabajo, donde cuestionó que se pretenda reconocer un comité de obra que, según afirmó, habría sido conformado en Lima y cuya documentación tendría fecha de mayo. Sostuvo que este reconocimiento sería irregular porque la normativa establece un plazo de cinco días hábiles para solicitarlo desde la conformación del comité. También cuestionó la validez de algunas firmas que figurarían en los documentos presentados.

Coaquira Yerbas responsabilizó de estos hechos a una funcionaria identificada como la doctora Miriam, encargada del área correspondiente, a quien acusó de dar trámite a la documentación de otros representantes, mientras que el expediente de su sindicato habría sido declarado improcedente. Además, afirmó que la funcionaria se habría comunicado directamente con la empresa para informarle sobre la emisión de una resolución, pese a que su organización había consignado sus datos de contacto. Ante estos hechos, anunció que solicitarán al Gobierno Regional de Puno el cese de dicha funcionaria y que se investigue el procedimiento.

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Otro cuestionamiento está relacionado con la situación laboral de los obreros. Según denunció, 21 trabajadores habrían sido separados de la empresa cuando los trabajos del aeropuerto todavía se encuentran en su etapa inicial. Consideró que la conformación de un comité de obra sin participación de los sindicatos locales podría debilitar la vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales y dejar sin representación a los trabajadores.

El representante sindical aclaró que su reclamo no busca impedir que trabajadores de otras regiones del país accedan a puestos laborales. Explicó que su organización tiene un convenio colectivo con la empresa que establece un 40 % de participación en los requerimientos de personal. Cuando no cuentan con suficientes obreros disponibles para cubrir las plazas solicitadas, indicó que la empresa puede contratar a otros trabajadores, pero bajo un filtro que garantice que sean verdaderos trabajadores de construcción civil.

Asimismo, reconoció que el inicio de los trabajos con mayor intensidad también estaría condicionado por la liberación de algunos frentes de intervención que todavía no habrían sido habilitados por la administración del aeropuerto. Sin embargo, insistió en que esta situación no justifica desconocer la representación sindical de los trabajadores de la región ni el cumplimiento de los procedimientos correspondientes.

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Finalmente, Miguel Coaquira Yerbas anunció que coordinarán con las organizaciones de construcción civil de otras provincias de Puno para presentar documentación ante el Gobierno Regional y exigir que se investiguen los presuntos hechos irregulares. También convocó a los trabajadores del sector a mantenerse unidos y vigilantes frente a cualquier vulneración de sus derechos laborales