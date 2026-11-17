La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román pidió a los padres de familia esperar la culminación del año escolar 2026 antes de buscar vacantes para sus hijos en los primeros grados de primaria y secundaria en colegios de Juliaca.

El director de Gestión Pedagógica de la UGEL San Román, Severo Sucapuca Chinoapaza, informó que las clases concluirán el 18 de diciembre y que el avance curricular se aproxima al 90 %, mientras los docentes trabajan para completar las competencias previstas.

El funcionario explicó que el avance educativo también se medirá por los aprendizajes alcanzados por los escolares, quienes serán evaluados en los niveles de inicio, proceso y esperado, cuyos resultados se conocerán al cierre del año.

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Colegios definirán las vacantes disponibles

Frente a los padres que ya acuden a los planteles para separar vacantes, el representante de la UGEL indicó que durante diciembre los directores establecerán sus metas de aprendizaje y cobertura, proceso que permitirá conocer las plazas disponibles en cada institución educativa.

«No es necesario que se desesperen», manifestó el funcionario, al señalar que los colegios comunicarán la cantidad de vacantes una vez que definan sus metas, para que las familias puedan organizar la matrícula escolar de sus hijos.

UGEL aclara requisito para admisión

Por otro lado, sobre el pedido de certificados o calificaciones de conducta a los postulantes al colegio de Ingenieritos, el director señaló que las normas vigentes ya no contemplan una nota de conducta, por lo que corresponde a la comisión encargada de la admisión aclarar si ese documento será requerido.