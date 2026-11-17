El representante del Comité Colegiado de organizaciones sociales de las 13 provincias de Puno, Lucio Callo Callata, rechazó la ampliación de la adenda relacionada con el gas y exigió reactivar el Gasoducto Sur Peruano, durante una protesta frente al Gobierno Regional.

El dirigente cuestionó que se pretenda ampliar por 10 años el acuerdo con empresas vinculadas al transporte y distribución del gas, al considerar que beneficiaría a compañías multinacionales sin garantizar el abastecimiento para las familias puneñas.

Callo Callata sostuvo que el proyecto anunciado para Puno contempla trasladar gas mediante cisternas, mientras otras zonas tendrían conexiones por ductos, una diferencia que calificó como exclusión para la región.

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Dirigente plantea retomar el gasoducto

Como alternativa, el representante pidió retomar el proyecto del gasoducto, cuyo avance estimó en 30 %, y señaló que esta infraestructura permitiría ampliar el acceso al combustible y abrir oportunidades para impulsar la industria regional.

También planteó que el gas podría servir para instalar una planta petroquímica, apoyar a agricultores y transportistas, generar energía eléctrica y reducir costos, además de crear oportunidades laborales para jóvenes que actualmente buscan empleo fuera de Puno.

Organizaciones evaluarán nuevas medidas de protesta

El dirigente anunció que las organizaciones sociales convocan a una asamblea regional para este sábado, donde evaluarían nuevas medidas de protesta, entre ellas un paro macroregional si se concreta la firma de la adenda.

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Además, pidió a los candidatos de la segunda vuelta y a las autoridades electas pronunciarse sobre el tema, mientras las organizaciones esperan definir en la asamblea las acciones que asumirán frente a la posible ampliación del acuerdo.