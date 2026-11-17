Comerciantes y vecinos de jirón Moquegua de la ciudad de Juliaca en la provincia de San Román, sufren pérdidas porque el proyecto de mejoramiento vial avanza lento y como se anunció tiempo atrás, no terminará dentro del plazo previsto, según los afectados.
Algunos pobladores pagaron por su cuenta el vaciado y el asfaltado de parte de las veredas, porque la obra se demora y una vecina cuestionó “Dice que hay presupuesto, pero ¿dónde está el presupuesto? No hay nada”.
Los afectados contaron que la constructora trae los materiales poco a poco y que solo trabajan pocos obreros, aunque hay varios ingenieros y otra pobladora lamentó “Ya no hay entrada y no sabemos cómo vamos a pagar los alquileres”.
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Los comerciantes explicaron que la obra les quitó clientes y frenó sus negocios y recordaron que el tramo es un corredor que va desde Santa Bárbara hasta la plaza Dominical, por donde pasa mucha gente.
Se prevé que el proyecto no se concluya este año y pase a la próxima gestión municipal, que deberá asumir su culminación de esta obra.
Los pobladores piden que se aceleren los trabajos, que se informe con claridad el presupuesto asignado y que se garantice la finalización de esta obra, que consideran prioritaria para el tránsito y el comercio de Juliaca.
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Redacción: William Hancco
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