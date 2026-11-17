Las rondas campesinas de la base Chacaconiza, distrito de Corani, provincia de Carabaya, acordaron paralizar desde las 00:00 horas del lunes 16 de noviembre las actividades de la empresa minera Bear Creek Mining S.A., según un oficio emitido por la organización.

La decisión fue tomada por mayoría durante una reunión de emergencia realizada el domingo 15 de noviembre, de acuerdo con el oficio N.° 050-2026/Rondas-Campesinas/Base-Chacaconiza, dirigido a representantes de las rondas campesinas de Quelcaya-Corani y de la comunidad campesina Quelcaya.

La medida comprende todas las actividades de la empresa dentro de la jurisdicción de Chacaconiza y también alcanza al traslado de trabajadores y al transporte relacionado con los trabajos del proyecto minero Corani.

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Reclamo comunal apunta a compromisos pendientes

Como motivo de la decisión, las rondas campesinas mencionan presuntos incumplimientos de compromisos por parte de la empresa minera, aunque el documento no detalla cuáles serían los acuerdos pendientes ni precisa las demandas de la organización.

El oficio tampoco incluye la respuesta de Bear Creek Mining S.A. sobre la decisión comunal, por lo que queda pendiente conocer la posición de la empresa frente a la paralización acordada.

La falta de detalles sobre los compromisos señalados impide establecer, con la información disponible, cuáles son los puntos concretos del desacuerdo y qué condiciones plantean las rondas campesinas para resolverlo.