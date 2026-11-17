En el marco del Día Mundial del Niño Prematuro, conmemorado este 17 de noviembre, el hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno alertó sobre el incremento de nacimientos antes de las 37 semanas de gestación y la importancia de fortalecer los controles prenatales para prevenir complicaciones en los recién nacidos. El médico Oliver Chevarría Ccacallaca, del Servicio de Neonatología, informó que la tasa de prematuridad en este establecimiento supera actualmente el 10.6 %.

A nivel mundial, aproximadamente uno de cada diez bebés nace prematuramente, lo que representa alrededor de 15 millones de nacimientos cada año. La prematuridad constituye un problema de salud pública debido a las complicaciones que puede ocasionar en los recién nacidos, desde dificultades en su desarrollo y secuelas que afectan su calidad de vida hasta el riesgo de muerte.

En cuanto a la situación local, Chevarría Ccacallaca precisó que la tasa de nacimientos prematuros en el hospital pasó de aproximadamente 6.8 % hace tres años a más de 10.6 % hasta octubre de 2026. Esta tendencia creciente genera preocupación y evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguimiento durante el embarazo.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El especialista explicó que se considera prematuro a todo bebé que nace antes de completar las 37 semanas de gestación. También advirtió que se presentan casos de prematuridad extrema, incluso de recién nacidos con apenas 24 semanas, quienes requieren atención especializada debido a su condición de vulnerabilidad.

Entre los factores que pueden desencadenar un parto prematuro mencionó la falta de controles prenatales, las infecciones no detectadas, la preeclampsia y las alteraciones de la presión arterial durante el embarazo. Por ello, remarcó que las evaluaciones médicas oportunas permiten identificar patologías y actuar antes de que se presenten complicaciones.

Finalmente, señaló que la prevención debe fortalecerse principalmente en los establecimientos de salud periféricos, donde se realiza el seguimiento de las gestantes, mientras que el hospital Manuel Núñez Butrón brinda atención especializada a los bebés prematuros. En ese sentido, hizo un llamado a las mujeres embarazadas y sus familias a cumplir con los controles prenatales para reducir los riesgos durante la gestación.