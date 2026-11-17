El recientemente designado representante de la Municipalidad Provincial de Puno ante el directorio de EMSAPUNO, Lucio Ávila Rojas, negó que su incorporación responda a una influencia política o a un acercamiento con sectores vinculados al fujimorismo. Su designación fue cuestionada por algunos regidores; sin embargo, el entrevistado sostuvo que se trató de una decisión adoptada por el municipio.

Durante una entrevista, Ávila Rojas rechazó que su nombramiento haya sido producto de alguna influencia en el Gobierno central y aseguró que la decisión correspondió a la Municipalidad Provincial de Puno. Al ser consultado por los cuestionamientos políticos alrededor de su designación, insistió en que no existió intervención de otros sectores y que su incorporación responde a una decisión municipal.

En cuanto a su labor dentro del directorio, anunció que impulsará una supervisión sistemática de cada uno de los sistemas de EMSAPUNO para identificar deficiencias y evaluar posibles medidas correctivas. Asimismo, cuestionó el desempeño del anterior directorio, al señalar que, pese a su permanencia y vigilancia, no daba la cara a la población frente a los reclamos por el servicio.

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El nuevo representante municipal sostuvo que primero deberán reunirse y analizar la situación de cada sistema antes de plantear propuestas. También señaló que el directorio debe tener mayor presencia y asumir su responsabilidad frente a los usuarios, quienes exigen una mejor atención y soluciones a las deficiencias en la prestación del servicio de agua potable.

Respecto a la oposición de algunos regidores a su designación, Ávila respondió que la votación de nueve a tres representa, a su criterio, un respaldo a su incorporación. No obstante, precisó que todavía no se había elegido al presidente del directorio y que la distribución de responsabilidades será definida en una próxima reunión.

Finalmente, al ser consultado sobre si aprovecharía una eventual cercanía con el Gobierno central para gestionar mejoras presupuestales, descartó hablar de influencia y sostuvo que las necesidades de la población deben ser atendidas por el Ejecutivo. Sus anuncios de supervisión y evaluación deberán concretarse en acciones frente a los problemas que los usuarios de EMSAPUNO vienen reclamando.

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