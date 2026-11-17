«Vivo o muerto se entrega ese puente en esta presente gestión». Con esta frase, el alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba, prometió entregar el puente Arequipa antes de culminar su mandato, en diciembre de este año.

La declaración la hizo durante la sesión solemne por el 162.º aniversario de la creación política de la provincia de Huancayo, en lo que prácticamente fue su último discurso en esta ceremonia.

Cuba aseguró que el proyecto registra un avance del 75 %, según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También informó que la estructura metálica del puente ya llegó y comenzó a ensamblarse en el jirón Arequipa, en dirección al distrito de El Tambo.

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Durante su intervención, anunció que este jueves comenzará el lanzamiento de la estructura metálica, procedimiento que demorará aproximadamente 10 días. Después de esta etapa, se realizarán los trabajos de vaciado de concreto para completar la infraestructura y ponerla en funcionamiento.

La promesa se produce luego de los cuestionamientos por los retrasos de esta obra. En enero de 2026, el avance físico reportado era de apenas 0.8 %, lo que generó dudas sobre su culminación dentro del periodo de gobierno.

Ahora, con el fin de su gestión cada vez más cerca, Cuba tendrá que cumplir el compromiso que hizo públicamente ante las autoridades y la población huancaína.

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