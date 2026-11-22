La Libertad elegirá a su próximo gobernador regional en la segunda vuelta del 6 de diciembre. La actual gestión cierra su mandato con una baja aprobación ciudadana: en 2025, solo el 11.1% de los liberteños lo calificó como buena gestión, el tercer resultado más bajo del país. Así, la nueva administración deberá trabajar en el cierre de brechas de agua, seguridad, salud y aprendizajes, ámbitos en los que el gobierno regional (GORE) tiene un rol central.

Lo importante y urgente

El principal riesgo para la nueva gestión es el Fenómeno El Niño Costero. Según el Cenepred, más de 860 mil liberteños, el 49% de la población, vive en distritos con riesgo muy alto de inundación por lluvias asociadas a este fenómeno. Pese a ello, la preparación sigue siendo limitada. A octubre de 2026, 19 de los 22 proyectos de drenaje de los gobiernos subnacionales estaban abandonados o paralizados, lo que reduce la capacidad de evacuar las lluvias y evitar aniegos.

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A este riesgo se suma una de las brechas más urgentes de la región: un servicio de agua estancado y discontinuo. Según los datos de Enapres, el acceso a agua por red pública o pilón apenas pasó de 91.0% a 91.5% de los hogares entre 2016 y 2025, similar al promedio nacional (90.7%). Además, el servicio llega en promedio 11.8 horas al día, muy por debajo del promedio nacional (18.9) y de regiones vecinas como Cajamarca (19.8), lo que ubica a La Libertad en el puesto 21 de 25 en continuidad.

Además, la falta de continuidad obliga a los hogares a almacenar agua en recipientes, lo que puede contribuir a la propagación del dengue. Al cierre de octubre, La Libertad registra 827 casos de dengue por cada 100 mil habitantes, la cuarta tasa más alta solo después de Madre de Dios (1,218), San Martín (1,005) y Lambayeque (964).

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Rezagos en aprendizajes y nutrición

A ello se suman brechas en educación: el aprendizaje de los estudiantes no se recupera desde la pandemia. Según el Minedu, la proporción de escolares de cuarto de primaria con nivel satisfactorio en matemática cayó de 30.8% en 2019 a 20.0% en 2022 y, aunque subió a 23.3% en 2025, sigue lejos de su nivel prepandemia y del promedio nacional (30.0%). En lectura, pasó de 28.7% a 27.1% en el mismo periodo, también por debajo del país (32.7%).

La situación es similar en salud, donde la nutrición infantil retrocedió. Según la ENDES del INEI, la desnutrición crónica en menores de cinco años subió de 12.7% en 2019 a 16.9% en 2025, mientras que el promedio nacional se mantuvo en 12.1%. Así, La Libertad se encuentra entre las seis regiones con tasa de desnutrición más alta del país y es la tercera de la región norte, después de Amazonas (17.7%) y Cajamarca (17.4%).

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La extorsión, el principal reto en seguridad

A estas brechas se suma la inseguridad. Según cálculos del IPE con datos del Ministerio Público, las denuncias por extorsión en La Libertad pasaron de 629 en 2020 a 4,234 en 2024, casi siete veces más. Aunque bajaron en 2025, la región aún registró 176 denuncias por cada 100 mil habitantes, el doble del promedio nacional (86) y la segunda tasa más alta del país, después de Tumbes.

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La nueva gestión, que asumirá en enero en plena temporada de lluvias, debe priorizar la limpieza de ríos y quebradas, destrabar las obras de drenaje y agua, y articular con la Policía, los municipios y los ministerios en la lucha contra la extorsión y el cierre de brechas. Para que los recursos se traduzcan en mejores servicios, el IPE propone además evaluar la asignación de competencias y recursos según resultados: crear un mecanismo independiente de evaluación del cierre de brechas, fortalecer la rectoría de la PCM y vincular parte de las transferencias a resultados verificables.

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