El candidato al Gobierno Regional de Arequipa, Jenry Huisa, manifestó que durante las últimas semanas se han intensificado los ataques en su contra mediante redes sociales y otros mecanismos de difusión. Según aseguró, existen acciones coordinadas que buscan afectar su imagen pública durante la campaña electoral. Además, señaló que se estaría recurriendo al uso de bots e influenciadores para difundir información que considera falsa o distorsionada.

Del mismo modo, sostuvo que integrantes de su agrupación vienen siendo objeto de seguimientos y actos de intimidación. Asimismo, señaló que algunas actividades partidarias habrían sido monitoreadas de manera permanente. Por ello, indicó que denunciarán cualquier hecho que consideren una amenaza contra la seguridad de los miembros de su organización.

Niega vínculos con la actual gestión regional

Respecto a los cuestionamientos sobre una supuesta cercanía con funcionarios del gobierno de turno en el Gobierno Regional, Huisa rechazó cualquier acuerdo político con la gestión saliente. Por ello, sostuvo que una eventual administración regional encabezada por él implicaría cambios en las principales gerencias y direcciones. En ese sentido, mencionó sectores como salud y agricultura entre las áreas que serían reorganizadas.

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Sin embargo, precisó que cualquier profesional podrá incorporarse a una futura gestión siempre que demuestre resultados y capacidad técnica. En ese sentido, señaló figuras como la del ex candidato Ricardo Ramírez del Villar y el ex aspirante al Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, destacando sus cualidades técnicas. Por ello, sostuvo que la permanencia de los funcionarios en su posible gobierno dependería exclusivamente de su desempeño.

Anuncia información sobre Cerro Verde

Durante la conferencia, Huisa también adelantó que presentará documentación relacionada con las operaciones de la empresa minera Cerro Verde. Asegura que la información permitiría evidenciar presuntos perjuicios económicos para Arequipa. Además, señaló que algunos de estos hechos tendrían impacto en distritos como Yarabamba.

Finalmente, sostuvo que la región debe conocer los beneficios económicos que recibe por las actividades extractivas desarrolladas en su territorio. Del mismo modo, afirmó que hará pública la documentación que respalda sus afirmaciones. Por ello, anunció futuras presentaciones ante medios de comunicación y ciudadanía para exponer los detalles de la información recopilada.

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