Arequipa: Triple choque en Cerro Colorado, deja al menos siete heridos

El bus de la empresa Zolorzano terminó fuera de la pista con la parte frontal destrozada; policías y serenos acudieron a auxiliar a los heridos

Carlos Roque
Carlos Roque 01/11/2026
Triple choque en Cerro Colorado

Un bus, una loncherita y un volquete chocaron en la entrada a Llamagas, a la altura del grifo San Luis; el tránsito sigue restringido por los peritajes

Foto: Difusión

Un triple choque de tránsito dejó al menos siete personas heridas de consideración en la entrada a la empresa Llamagas, a la altura del grifo San Luis, en el sector Ciudad Municipal del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

El siniestro involucró a tres unidades: un bus de la empresa Zolorzano, un vehículo ligero tipo «loncherita» (minivan) y un volquete de carga pesada, que colisionaron en cadena y dejaron varados a los pasajeros en plena vía pública.

Las imágenes del lugar muestran al bus de dos pisos con la parte frontal destrozada, el parabrisas quebrado y la cabina del conductor destruida, y a la unidad fuera de la calzada, sobre un terraplén de tierra.

Auxilio a heridos y peritajes en el lugar

La loncherita, de color plomo, quedó con la parte delantera destruida junto al volquete blanco de tolva roja, según las primeras declaraciones, los pobladores de la zona y de personal de la compñia de bomberos brindaron los priemros auxilios a los pasajeros.

Hasta la zona se movilizaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo, junto con unidades de emergencia, para socorrer a los heridos y trasladarlos a los centros de salud más cercanos.

El tránsito en el sector permanece restringido por los peritajes de ley que se realizan en la zona; hasta el momento no se informó la identidad de los heridos ni la causa del triple choque.

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