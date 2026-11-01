Obispo de Puno Jorge Carrión Pavlich falleció a los 76 años en clínica de Lima

El obispo de Puno, Jorge Pedro Carrión Pavlich, falleció la noche del domingo en una clínica de Lima a los 76 años, tras más de doce semanas de complicaciones severas de salud. El anuncio de su deceso se realizó durante la misa dominical del Santuario de la Virgen de la Candelaria, en el parque Pino de la ciudad de Puno.

La máxima autoridad eclesiástica de la región permanecía internada en un centro médico de la capital debido a una enfermedad que, según fuentes cercanas, sería compatible con cáncer. Hasta el momento de la información, el Obispado de Puno no emitió un pronunciamiento oficial sobre el deceso; sin embargo, fieles y parroquias confirmaron el hecho.

Sus restos serán velados en la capilla funeraria del Derby, en el Santuario del Corazón de Jesús de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. La información sobre las honras fúnebres fue difundida por las parroquias de la región tras conocerse la noticia.

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Carrión Pavlich nació el 21 de mayo de 1950 en Tarma, región Junín, y realizó estudios en Alemania. Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1976, cuando tenía 26 años, y desde entonces desarrolló una labor pastoral vinculada a la evangelización del altiplano peruano.

Antes de asumir como obispo, fue designado administrador apostólico de Puno el 14 de febrero de 1998. Posteriormente, el 25 de marzo de 2000, fue nombrado obispo de la región por el papa san Juan Pablo II, hecho que marcó el inicio de su conducción de la Iglesia católica en Puno.

En 2009 participó junto con el episcopado peruano en la visita ad limina a Roma. Además, integró en la Conferencia Episcopal Peruana la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe y Ecumenismo, instancia desde la cual aportó en temas doctrinales de la Iglesia católica peruana.

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Su trabajo pastoral estuvo orientado a la evangelización de los pueblos quechua y aimaras hablantes. Entre los hitos de su ministerio figuran la reapertura del Seminario Conciliar San Ambrosio, la promoción del sacerdocio y la administración de sacramentos en las comunidades del altiplano.

Asimismo, fue impulsor de que la misa de la Virgen de la Candelaria se realice a campo abierto, en la plaza mayor de Puno. Antes se realizaba en el santuario del parque Pino, pero el espacio era muy pequeño para albergar a los fieles que participan de la festividad.

Durante la pandemia impulsó la campaña Oxigenatón para afrontar la emergencia sanitaria por la COVID-19 en la región. Como resultado de esta iniciativa, se instaló una planta de producción de oxígeno en el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, infraestructura que permitió atender la demanda durante la emergencia.

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La campaña buscó contribuir a la atención de las personas afectadas por la enfermedad, que golpeó a la población de Puno y de otras regiones del país. La planta de oxígeno continúa funcionando y representa una de las iniciativas sociales destacadas de su trayectoria al frente de la Diócesis de Puno.

Carrión Pavlich era muy conocido y querido por la población católica de Puno, que lo recuerda por su cercanía con la gente y su compromiso con la iglesia del altiplano. Su gestión estuvo vinculada también a la obtención de balones de oxígeno para personas necesitadas de distintas zonas del departamento durante la pandemia.