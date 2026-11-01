Serenazgo de Juliaca halla a una persona sin vida dentro de un mototaxi

El conductor de la unidad, de 35 años, fue intervenido con aparentes síntomas de ebriedad; el caso fue reportado a la Policía Nacional

Carlos Roque
Carlos Roque 01/11/2026
Serenazgo de Juliaca halla a una persona sin vida

Serenazgo acudió a los jirones Torre Tagle y Víctor Humareda tras una alerta y halló a una persona sin signos vitales en un mototaxi rojo de placa B5-4270

Foto: Difusión

Agentes del Serenazgo de Juliaca acudieron a la intersección de los jirones Torre Tagle y Víctor Humareda tras una alerta de la Base Central, y hallaron a una persona sin signos vitales dentro de un mototaxi rojo con placa de rodaje B5-4270.

En el lugar, los serenos se entrevistaron con dos mujeres, quienes informaron que su familiar se encontraba sin signos vitales dentro del mototaxi rojo, y el personal inspeccionó la unidad para verificar lo señalado por ellas.

Durante la inspección del mototaxi, los agentes del Serenazgo confirmaron la presencia de una persona tendida en la parte posterior del vehículo, que ya no presentaba signos vitales, y constataron así el deceso.

Conductor intervenido y caso reportado a la Policía

En la escena, los serenos intervinieron al conductor de la unidad, identificado como Wilson C.P (35), quien mostraba aparentes síntomas de ebriedad, según informó el personal de Serenazgo.

Tras constatar el deceso, el personal de Serenazgo reportó de inmediato el caso a las autoridades pertinentes y a la Policía Nacional, para que efectúen el levantamiento del cuerpo.

Corresponde a la Policía Nacional y a las autoridades pertinentes efectuar las diligencias de ley y determinar las responsabilidades que correspondan en el caso de la persona hallada sin vida dentro del mototaxi.

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Carlos Roque

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