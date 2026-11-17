El equipo técnico de ASI-Juntos por el Perú integrado por ingeniero Omar Saravia y el abogado Cesar Quispe Calsin propuso industrializar la producción agropecuaria, adquirir maquinaria agrícola, ampliar la perforación de pozos tubulares y mejorar los servicios de salud y educación como ejes de una eventual gestión de Marcelino Tonconi en el Gobierno Regional de Puno, junto con proyectos de conectividad vial y aprovechamiento de los recursos hídricos.
El ingeniero Omar Saravia sostuvo que priorizarán la salud pública desde los establecimientos de las comunidades, mediante infraestructura, equipamiento y contratación de profesionales capacitados, al señalar: “Primero salud pública de calidad”.
Propuestas para agricultura y gestión del agua
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Saravia anunció la adquisición de equipos perforadores de pozos tubulares para enfrentar las sequías, almacenar agua y atender las necesidades de las familias dedicadas a la agricultura y ganadería en las zonas altoandinas.
El equipo propuso industrializar quinua, cañihua y tubérculos, transformar fibra de alpaca, cuero y productos lácteos, además de adquirir maquinaria agrícola para mejorar las condiciones de producción de las comunidades campesinas.
En infraestructura vial, Saravia anunció una segunda circunvalación entre Alto Puno y Salcedo, de más de diez kilómetros, y la ampliación de la Costanera de cuatro a ocho carriles, mediante proyectos que, según indicó, se ejecutarían por etapas.
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Ejecución presupuestal y compromisos regionales
Respecto a las inversiones, Saravia planteó ejecutar obras por administración directa y aprovechar la capacidad operativa del Gobierno Regional de Puno, con el propósito de acelerar el gasto presupuestal desde los primeros meses de gestión.
Finalmente, Quispe pidió evaluar las hojas de vida, tesis y antecedentes judiciales de los candidatos de segunda vuelta, mientras Saravia convocó a los profesionales y estudiantes puneños a respaldar la propuesta de Marcelino Tonconi.
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Redacción: Frank Pancca
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