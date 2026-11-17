El abogado de los docentes afectados, Rolando Jiménez Sardón, anunció que exigirán una indemnización a la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno tras la multa impuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), por incorporar requisitos adicionales en el proceso de nombramiento que excluyeron a profesores que cumplían la ley 32171, quienes reclamarán daños económicos y morales.

La controversia se originó durante el proceso de nombramiento docente de 2024, cuando la universidad exigió una resolución rectoral que acreditara un contrato vigente al semestre 2024-II, pese a que la Ley 32171 establecía como periodo de referencia el segundo semestre de 2023, la medida generó cuestionamientos por la exclusión de docentes que cumplían las condiciones legales.

El abogado Rolando Jiménez sostuvo que la anterior gestión universitaria incorporó requisitos que la ley no contemplaba, “hacen un reglamento de acuerdo a sus intereses”, manifestó al cuestionar las decisiones adoptadas durante la administración del exrector Paulino Machaca.

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Indemnización por perjuicios económicos y responsabilidades universitarias

La Sunedu sancionó a la UNA con S/ 29.139,07 por incumplir las disposiciones legales sobre el nombramiento docente, la entidad identificó que la universidad incorporó exigencias adicionales y restringió el acceso de profesionales que cumplían los requisitos establecidos en la Ley 32171.

El abogado explicó que los docentes afectados presentaron una demanda de amparo que fue declarada fundada en primera instancia, posteriormente recurrieron a una acción popular que también obtuvo un fallo favorable y declaró nulos los lineamientos universitarios, el caso permanece pendiente de la vista de causa en la Corte Suprema.

Jiménez anunció que los afectados reclamarán una indemnización contra la universidad y las autoridades que aprobaron los lineamientos cuestionados, al considerar que existen responsabilidades por la exclusión de los profesionales, quienes sufrieron pérdidas económicas y laborales durante el tiempo que no accedieron al nombramiento.

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Docentes reclamarán daños morales y económicos ante la justicia

El abogado precisó que los perjuicios comprenden los ingresos que los docentes dejaron de percibir y las oportunidades laborales que perdieron tras quedar excluidos del nombramiento, también señaló que solicitarán una reparación por daño moral, cuya valoración deberá determinarse en el proceso correspondiente.

Jiménez indicó que las autoridades universitarias conocían las observaciones formuladas por los órganos de control antes de aprobar los lineamientos, incluso señaló que algunos integrantes del Consejo Universitario recibieron advertencias sobre la ilegalidad de los requisitos adicionales, por lo que buscarán establecer responsabilidades individuales y administrativas.

La defensa de los docentes esperará que la Corte Suprema programe la vista de causa para continuar con las acciones judiciales, mientras el abogado planteó que las nuevas autoridades de la UNA convoquen a los afectados y evalúen una solución institucional que permita reparar los perjuicios ocasionados mediante un proceso de nombramiento conforme a ley.

Redacción: Frank Pancca