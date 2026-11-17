El Comité de Defensa del COAR Puno exigió la construcción de dos Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en la región, uno en la ciudad de Puno y otro en Juliaca, mediante una iniciativa legislativa que buscará canalizar ante los representantes del Congreso, demanda impulsada por la presidenta del Comité de Defensa, Yenny Flores Ramos, quien recordó las gestiones realizadas bajo el Convenio 154-2014 para concretar el proyecto educativo en la capital regional, con participación de representantes de la sociedad civil.

La presidenta del Comité de Defensa, Yenny Flores Ramos, sostuvo que la región necesita ampliar su oferta educativa de alto rendimiento, “Puno, la región de Puno ya no necesita solo un COAR, necesitamos dos COAR mínimo, uno en Juliaca y otro aquí en la capital de Puno”.

Terreno saneado y estudiantes afectados por alquiler

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El comité informó que el proyecto para la capital regional cuenta con terreno saneado, resolución favorable del Ministerio de Educación, disponibilidad de agua y desagüe, recojo de residuos sólidos y accesibilidad mediante transporte público, requisitos que considera necesarios para impulsar la construcción.

Flores Ramos señaló que alrededor de 200 estudiantes reciben clases en un local alquilado ubicado en Chucuito, donde afrontan hacinamiento y condiciones que no corresponden a un colegio de alto rendimiento, mientras docentes también deben desarrollar sus actividades educativas en ese establecimiento.

La representante de la sociedad civil cuestionó el gasto destinado al alquiler del inmueble y precisó que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno asume un pago mensual que, según sus declaraciones, alcanza los 30.000 soles, recursos que considera necesario orientar hacia una infraestructura educativa propia.

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Nueva gestión regional deberá definir continuidad del proyecto

El comité recordó que otras regiones como Arequipa y Moquegua cuentan con infraestructura para sus colegios de alto rendimiento, mientras Puno continúa sin concretar su proyecto, situación que mantiene a sus estudiantes en condiciones distintas a las de otras instituciones de esta modalidad.

La organización sostuvo que la construcción del COAR tendría impacto en estudiantes procedentes de diferentes provincias y distritos de la región, quienes requieren infraestructura adecuada, servicios básicos, seguridad y accesibilidad para desarrollar sus actividades académicas en condiciones apropiadas.

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Flores Ramos se comprometió a elaborar una iniciativa legislativa para presentarla ante senadores y diputados, mientras pidió al próximo gobernador regional priorizar la evaluación técnica y ejecución del proyecto durante la nueva gestión, con el objetivo de concretar el COAR en la ciudad de Puno y promover otro establecimiento en la zona norte de la región.

Redacción: Frank Pancca