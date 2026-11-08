Ayacucho: Diputado Alejandro Manay denuncia que colegios con expedientes aprobados siguen sin presupuesto para reconstrucción

Colegios con paredes rajadas y riesgo de colapso no tendrían presupuesto para ejecutar las obras que necesitan, pese a contar con expedientes técnicos aprobados. El diputado por Ayacucho, Alejandro Manay Pillaca, de Juntos por el Perú, advirtió que el proyecto de Ley de Presupuesto Público 2027 no asignaría recursos para atender la infraestructura de estas instituciones educativas.

“Hay una gran cantidad de instituciones educativas que tienen una infraestructura al borde del colapso, rajadas, con proyectos o expedientes técnicos aprobados; no se les está asignando los presupuestos correspondientes”, declaró Manay al referirse a la situación de los planteles.

El parlamentario también señaló que el presupuesto destinado al pago de la deuda social del magisterio sería insuficiente. Sobre las pensiones de los docentes cesantes, informó que se realizaron mesas técnicas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con participación de representantes del magisterio cesante del MACEP y docentes activos de Fenate Perú. Indicó que la segunda reunión estaba prevista para el 13 de noviembre, con el propósito de culminar la propuesta de reglamento de la ley de pensiones dignas. Otro de los temas abordados fue la aplicación de los lineamientos de disciplina escolar. Manay cuestionó que la norma no contemple la expulsión de estudiantes que cometan faltas muy graves, sino su traslado a otra institución.

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“Esta normativa no habla de una expulsión, sino de una rotación”, sostuvo.

También cuestionó que los lineamientos consideren falta grave la interrupción del servicio educativo por parte de los estudiantes. Según Manay, esta disposición podría afectar su organización y sus protestas cuando consideren vulnerados sus derechos o no se atiendan las necesidades de sus colegios. Además, señaló que las reglas establecen diferencias entre instituciones públicas y privadas.

Respecto a los anuncios sobre la construcción de dos colegios por día, el diputado afirmó que no se concretaron. “Ese anuncio de hacer, inaugurar o construir, empezar la obra de dos colegios por día, simplemente quedó en cero”, manifestó. PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Sobre las medidas de protesta del magisterio, Manay indicó que en Ayacucho no había observado un paro regional en las semanas anteriores y mencionó una convocatoria para el jueves 12 de noviembre. Asimismo, expresó su respaldo a los docentes si acataban la medida y rechazó las advertencias del Ministerio de Educación sobre descuentos y sanciones.

“Nuestra posición es de rechazo a este tipo de medidas de descuentos, de amenaza de procesos administrativos y de sanciones”, declaró.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

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