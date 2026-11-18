El obrero David Bejar murió tras quedar sepultado por el derrumbe de una zanja de entre dos y tres metros de profundidad, en el barrio Inambari del distrito de Asillo, provincia de Azángaro, mientras realizaba labores de instalación de tuberías.

Según los presentes, la víctima permaneció cerca de media hora bajo la tierra, mientras vecinos y compañeros intentaban rescatarlo con las manos y palas. Aunque lograron liberar su cabeza, los bloques de tierra le aplastaron el pecho.

La emergencia evidenció falta de unidades de auxilio: el centro de salud no tenía conductor para su ambulancia, la comisaría no contaba con patrullero y el serenazgo llegó sin movilidad, según los testimonios recogidos en el lugar.

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Vecinos reportan carencias en la obra

Ante la falta de transporte de emergencia, el trabajador fue llevado en una movilidad particular al centro de salud, donde los médicos de turno certificaron su fallecimiento. Los presentes señalaron que no había oxígeno ni camillas para atenderlo en el lugar.

En la zona se observó que la obra no tenía barandas, conos ni letreros de advertencia. Además, según lo constatado, el trabajador llevaba botas sin punta de acero, chaleco y ropa de calle, sin el equipo de protección adecuado.

Los vecinos indicaron que la tierra de la zanja ya había cedido un día antes del accidente, pero los trabajos continuaron en un tramo de entre dos y tres metros de profundidad, que tenía agua acumulada en el fondo.

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Piden investigar responsabilidades por accidente

El ingeniero Moisés Álvarez, funcionario municipal, informó que los trabajos se ejecutaban por administración directa de la Municipalidad Distrital de Asillo. Ante ello, los presentes pidieron que se investiguen las condiciones de seguridad y las posibles responsabilidades.

La esposa y los familiares llegaron al centro de salud tras conocer lo ocurrido. Bejar, quien se desempeñaba como gasfitero, deja hijos en la orfandad, mientras los vecinos expresaron su indignación por la falta de ambulancia y de equipos para atender la emergencia.