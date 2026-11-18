El exjefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, pidió a la población emitir un voto consciente e informado en la segunda vuelta regional de 2026 y revisar las propuestas de ambos candidatos antes de elegir a la próxima autoridad.
«Lo único que nos queda es elegir al mal menor», manifestó el abogado, quien exhortó a los electores a revisar los planes de gobierno y comprobar si las promesas electorales tienen sustento y pueden ejecutarse.
Ticona también pidió a los postulantes actuar con responsabilidad y honestidad, y evitar ofrecimientos destinados únicamente a conseguir votos, porque el incumplimiento de esas promesas terminaría perjudicando a la población de la región.
Cuestiona propuestas sin sustento presupuestal
Entre los ofrecimientos que observó mencionó la entrega de laptops a todos los docentes, y consideró que los candidatos deben explicar de dónde saldrá el presupuesto y cómo esta medida contribuirá a mejorar la calidad educativa.
El exfuncionario sostuvo que la educación requiere una política integral que incluya equipos tecnológicos, acceso a internet y mejoras en la nutrición escolar, además de acciones para reducir los índices de anemia y fortalecer el aprendizaje.
Pide evaluar perfiles y antecedentes de candidatos
Sobre los postulantes, Ticona señaló que uno tendría experiencia en el sector privado y la otra trayectoria en la gestión pública, aunque mencionó observaciones por procesos penales que, según explicó, concluyeron por prescripción y no mediante una absolución.