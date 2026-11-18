Con plantones frente a Seda Juliaca y la Municipalidad Provincial de San Román, dirigentes de las cuatro zonas de Juliaca acordaron realizar una jornada de protesta este próximo 18 de noviembre, en rechazo a la gestión de la empresa de agua y por las obras paralizadas que cuestionan al alcalde provincial.

El presidente de la Organización Social de las Cuatro Zonas, Luis Ángel Condori Yapu, confirmó que la movilización comenzará frente a Sedajuliaca y posteriormente se trasladará hasta el municipio, donde exigirán la intervención de la Contraloría y la Fiscalía ante presuntas irregularidades en ambas instituciones.

La plataforma de lucha contempla cuatro demandas: la reestructuración del directorio, gerencia, subgerencias y jefaturas de Sedajuliaca; cambios en la dirección de Sunass por falta de labor de fiscalización tarifaria; intervención de la Contraloría y Fiscalía a Sedajuliaca, la municipalidad y la Beneficencia.

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Los dirigentes también cuestionan el incremento de las tarifas de agua y exigen revisar el trabajo de Sunass, mientras se desarrolla un estudio técnico sobre los costos del servicio. Asimismo, demandan la instalación de una comisión o comité técnico en el marco de la Ley 32494 y su reglamento para fiscalizar la UANCV.

«Queremos la unidad, en conjunto vamos a lograr muchas cosas», manifestó Condori Yapu, quien sostuvo que la protesta busca impulsar una reestructuración institucional y exigir que los próximos funcionarios de Seda Juliaca cumplan con los requisitos profesionales para ocupar sus cargos.

Finalmente, los representantes advirtieron que la plataforma de lucha podría ampliarse con los reclamos de mercados y transportistas, debido a las necesidades recogidas en las reuniones con sus bases, mientras ratificaron su participación en la jornada de protesta.