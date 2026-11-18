El alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Puno, Jorge Zúñiga Pineda, no descartó incorporar a profesionales que trabajaron en anteriores administraciones municipales, pues considerará la experiencia en gestión pública para conformar su equipo de funcionarios del 2027.

Al ser consultado sobre la posibilidad de convocar nuevamente a trabajadores de gobiernos anteriores, rechazó que esta decisión signifique reciclar funcionarios y sostuvo que también se debe valorar la trayectoria profesional de quienes conocen la administración pública.

«No se trata de reciclar, sino se trata de ver a las personas como una persona humana», manifestó Zúñiga, al explicar que algunos profesionales adquirieron experiencia en el sector público y podrían ser convocados nuevamente para trabajar por la provincia.

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Población pide renovación de funcionarios municipales

El próximo alcalde reconoció que durante sus recorridos recibió pedidos ciudadanos para renovar al personal municipal, por lo que aseguró que escuchará a la población antes de decidir quiénes integrarán su futura administración.

También indicó que realizará una evaluación para conocer qué funcionarios cumplieron sus metas y cuáles tuvieron aceptación ciudadana, sin descartar la continuidad de algunos trabajadores actuales de la municipalidad.

Por otro lado, aclaró que los integrantes de la comisión de transferencia no tienen asegurado un cargo en su próximo gobierno, debido a que su participación responde a una función técnica durante el cambio de gestión.