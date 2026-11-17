La arquitecta Vaneza Soledad Rosas Mamani, quien estuvo a cargo de la residencia de la obra del coliseo de Salcedo, cuyo techo colapsó, ahora dirige la construcción del colegio San Juan Bosco en Puno, un proyecto valorizado en S/ 37,5 millones, pese a los cuestionamientos por el anterior proyecto.

Su continuidad en la ejecución de obras públicas contrasta con la situación de Walter Llanos Silva, quien se desempeñaba como soldador y que sobrevivió al desplome del coliseo y sufrió graves lesiones internas tras caer varios metros durante el incidente.

El soldador necesitó 14 operaciones para conseguir incorporarse nuevamente, mientras su familia afronta las consecuencias del accidente y reclama apoyo por los daños que sufrió durante los trabajos de construcción.

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Advertencias sobre la estructura del coliseo

Entre los antecedentes que generan cuestionamientos figura una comunicación del 9 de octubre de 2025, dos meses antes del colapso, cuando el residente de la empresa SIMA Perú S.A. en el marco del Convenio N° SP.2024-050, advirtió al residente de obra del proyecto del GORE Puno que las columnas de concreto necesitaban refuerzos porque no soportarían adecuadamente la estructura.

La advertencia estaba dirigida a la residente de obra, Vaneza Rosas Mamani, encargada del proyecto, pero el 15 de octubre el supervisor de obra y la arquitecta habrían desestimado la recomendación, argumentando que las columnas soportarían las cargas verticales y sísmicas, no siendo necesario el reforzamiento.

Según los antecedentes proporcionados, ambos consideraron que los refuerzos recomendados por SIMA no eran necesarios, pese a la advertencia técnica sobre la capacidad de las columnas para sostener la estructura del coliseo.

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Walter Llanos y su familia siguen reclamando

Posteriormente, cuando aparecieron rajaduras en la estructura, se decidió iniciar trabajos de reforzamiento, aunque las columnas ya se encontraban bajo tensión, según la información proporcionada, antes de que finalmente ocurriera el colapso de la estructura.

Mientras tanto, la esposa de Walter Llanos solicitó, al menos, un puesto de trabajo como apoyo para su familia. Sin embargo, según sus declaraciones, esta petición nunca fue atendida. Además, señaló que recibió amenazas para que guardara silencio y que no obtuvo una respuesta favorable a su solicitud.

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En tanto, el caso genera interrogantes sobre las responsabilidades frente a las advertencias técnicas realizadas antes del desplome y la continuidad de la arquitecta al frente de otro proyecto público. Mientras tanto, la familia del trabajador continúa esperando apoyo y, ante la falta de respuesta de los responsables, organizará una pollada para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos de las 14 operaciones que necesita.