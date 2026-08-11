Cajamarca: incendio forestal afecta unas 50 viviendas y pone en riesgo a más de 150 pobladores en Chotén

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 11/08/2026

Incendio forestal de gran magnitud se registra en las inmediaciones del caserío de Chotén, en el distrito de San Juan, Cajamarca, dejando alrededor de 50 viviendas afectadas y más de…

Incendio forestal de gran magnitud se registra en las inmediaciones del caserío de Chotén, en el distrito de San Juan, Cajamarca, dejando alrededor de 50 viviendas afectadas y más de 150 pobladores en riesgo, según un reporte preliminar. La propagación del fuego, el humo y las cenizas ha generado preocupación por el impacto que podría generar en la población.

Ante la emergencia, la Compañía de Bomberos Cajamarca N.° 59 desplegó las unidades Rescate I, Rescate II y Cisterna, con personal especializado que viene trabajando para controlar y combatir las llamas.

Por su parte, la Red Integrada de Salud (RIS) Cajamarca declaró en alerta a sus brigadas y mantiene un monitoreo permanente a través del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED). El personal de salud se encuentra preparado para atender a las personas que participan en las labores de control del incendio y evaluar posibles afectaciones ocasionadas por la exposición al humo.

Es por eso que las brigadas de salud han priorizado la atención de niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades respiratorias, debido a que presentan mayor riesgo frente a la contaminación generada por el incendio. Asimismo, se coordinan acciones con autoridades locales e instituciones de respuesta, además de garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos para atender una eventual emergencia sanitaria.

Finalmente, la RIS Cajamarca recomendó a la población evitar la exposición directa al humo, utilizar protección respiratoria cuando sea posible, mantenerse hidratada y seguir las indicaciones de las autoridades.

Con información de Agencia de Noticias Andina

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