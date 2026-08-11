Cajamarca: incendio forestal afecta unas 50 viviendas y pone en riesgo a más de 150 pobladores en Chotén

Incendio forestal de gran magnitud se registra en las inmediaciones del caserío de Chotén, en el distrito de San Juan, Cajamarca, dejando alrededor de 50 viviendas afectadas y más de 150 pobladores en riesgo, según un reporte preliminar. La propagación del fuego, el humo y las cenizas ha generado preocupación por el impacto que podría generar en la población.

Ante la emergencia, la Compañía de Bomberos Cajamarca N.° 59 desplegó las unidades Rescate I, Rescate II y Cisterna, con personal especializado que viene trabajando para controlar y combatir las llamas.

Por su parte, la Red Integrada de Salud (RIS) Cajamarca declaró en alerta a sus brigadas y mantiene un monitoreo permanente a través del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED). El personal de salud se encuentra preparado para atender a las personas que participan en las labores de control del incendio y evaluar posibles afectaciones ocasionadas por la exposición al humo.

Es por eso que las brigadas de salud han priorizado la atención de niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades respiratorias, debido a que presentan mayor riesgo frente a la contaminación generada por el incendio. Asimismo, se coordinan acciones con autoridades locales e instituciones de respuesta, además de garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos para atender una eventual emergencia sanitaria.

Finalmente, la RIS Cajamarca recomendó a la población evitar la exposición directa al humo, utilizar protección respiratoria cuando sea posible, mantenerse hidratada y seguir las indicaciones de las autoridades.

Con información de Agencia de Noticias Andina

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