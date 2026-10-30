Contraloría advierte deficiencias en atención de reportes de fugas de agua en Sedacusco

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 30/10/2026

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco S. A. (Sedacusco S.A.) no canalizó oportunamente los reportes de fugas…

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco S. A. (Sedacusco S.A.) no canalizó oportunamente los reportes de fugas de agua potable detectadas durante la rehabilitación de conexiones domiciliarias, situación que pone en riesgo la atención de estas incidencias y podría ocasionar el desperdicio del recurso hídrico, así como pérdidas operativas para la entidad.

Fugas de agua potable detectadas en conexiones domiciliarias de Cusco

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente n.° 022-2026-OCI/3471-SCC, entre enero y setiembre de 2026, las contratistas identificaron 65 suministros con filtraciones en medidores y cajas de registro. Sin embargo, la revisión del sistema informático SIGOV5 evidenció omisiones operativas durante los meses de agosto y setiembre. Por consiguiente, los suministros con fugas de agua potable no registraban solicitudes de servicio abiertas ni ejecutadas por la Gerencia de Operaciones. Asimismo, se verificó que el contrato del servicio de reconexiones establece que las cajas de registro deben permanecer limpias y sin acumulación de agua. En ese sentido, los reportes de fugas y problemas operativos identificados por las empresas contratistas debieron ser comunicados oportunamente a la Gerencia de Operaciones para su atención, a fin de evitar la continuidad del desperdicio de agua potable.

Plazos normativos de Sunass y contrataciones en gestión comercial

Posteriormente, la auditoría señaló que esta demora compromete los plazos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. En específico, el reglamento de Sunass fija un máximo de 48 horas para reparar roturas en calzadas o veredas. Por lo tanto, la desatención de las fugas de agua potable pone en riesgo el cumplimiento de la norma. Simultáneamente, Sedacusco ejecuta actividades de gestión comercial mediante órdenes de servicio menores a ocho unidades impositivas tributarias. Además, cada orden alcanza hasta 40 375 soles tras declararse la nulidad del primer procedimiento de selección integral. En efecto, esta modalidad transitoria podría afectar la continuidad y calidad de las prestaciones esenciales brindadas a los usuarios. Finalmente, la Contraloría notificó al titular de Sedacusco para que adopte medidas preventivas y correctivas sobre la canalización oportuna de los reportes de fugas de agua potable.

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