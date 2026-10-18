Corredores de minería ilegal e informal se extienden a nuevas regiones del Perú

Durante años, cuando se hablaba de minería ilegal e informal, el mapa apuntaba sobre todo hacia territorios en Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad. Eso está cambiando, porque se ha extendido a otras regiones. Nuevos territorios registran actividades de extracción, procesamiento, transporte y comercialización de oro. El nuevo mapa llega en el sur a Cusco y Apurímac; en el norte, a Cajamarca y Piura, y en la Amazonía a Loreto, Huánuco y Amazonas.

Para el analista Iván Arenas, el Perú enfrenta una expansión geográfica de la minería informal e ilegal y la consolidación de nuevos corredores. Explica que la diversidad de recursos minerales sea oro, cobre, zinc, plata, estaño y carbón permite que se extienda. “La minería ilegal no solo ha ampliado la frontera geográfica y no solo se ha consolidado en corredores ilegales, sino que nuevos minerales se han sumado a la informalidad e ilegalidad”, sostiene.

Corredores minería ilegal en Perú: El mapa del sur y el norte

En el sur, las autoridades detectaron explotación ilegal en las provincias cusqueñas de Paucartambo, en el cauce del río Pumachaca, así como en Camanti (Quispicanchi) y en Colquemarca (Chumbivilcas). Mientras que en Apurímacse registra particularmente en Aymaraes, con actividades a tajo abierto sin autorización ni plan de manejo ambiental.Registros policiales muestran que en Aymaraes, entre enero de 2024 y mayo de 2026, se contabilizaron 21 casos vinculados a presunta minería ilegal.

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El desplazamiento no ocurre solamente en el sur. En el norte, desde Pataz (La Libertad) los mineros se han movilizado a Cajamarca, que se ha convertido en otro foco de preocupación. Aparecen como zonas críticasCajabamba, Hualgayoc y San Ignacio, donde en 2025 se realizaron más de 200 intervenciones contra la minería ilegal.

Piura forma otro frente. La Fiscalía ha intervenido actividades ilegales en Ayabaca, particularmente en el distrito de Suyo. En marzo pasado destruyó ocho molinos, seis motores diésel, tres motobombas y pozas utilizadas para procesar material aurífero. Un informe presentado ante el Congreso señala que la minería ilegal se concentra en Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Sapillica, Paimas, Jililí y Lancones.

La frontera amazónica

El otro gran desplazamiento ocurre en la Amazonía. En Loreto hay una expansión acelerada de la minería de oro mediante dragas. Un reporte de MAAP identificó 1 518 registros históricos de dragas entre 2017 y 2026. De ellos, 704 corresponden solo a 2025 y 2026: el 46 % del total registrado en nueve años. Esta actividad alcanza 13 ríos amazónicos de Loreto, entre ellos el Nanay, Marañón, Tigre, Mazán, Napo y Putumayo.

Huánuco también aparece en este nuevo mapa, con actividades ilegales en Puerto Inca, una comunidad nativa del sector Samiri-Paucarcito, así como en el río Pachitea. Amazonas muestra señales similares.

Una fiebre por hacerse rico

Arenas señala que, en Cusco y Apurímac, señala dos factores: la geología y el atractivo económico que genera la minería, pues Cusco está dentro de la formación Ferrobamba y Apurímac forma parte del cinturón del cobre, y “un boom social por la minería, una fiebre por hacerse rico”, en un contexto de “un Estado desorganizado”.

Arenas advierte que estos corredores funcionan como cadenas productivas organizadas. Cada actor cumple una función. Por ejemplo, en Otuzco, la organización criminal conocida como “Gran FA” tenía entre sus integrantes a policías y jueces. “Las plantas de procesamiento financian los emprendimientos. Tienes a las empresas o estudios tributarios que ayudan a ‘lavar’ los activos. A eso súmale los fiscales, jueces y policías”, afirma Arenas.

Estas redes, continúa el analista, pondrían en riesgo proyectos de minería formal como en Pataz, Fuerabamba y Tapairihua. Asimismo, reconoce que existen diferencias entre un corredor y otro. “No es lo mismo el desarrollo de una cadena productiva ilegal aurífera en Pataz que en Madre de Dios”. Sí identifica un elemento común: “Siempre hay un productor y hay un comprador; los modelos al final tienen diferencias entre actores o financiadores. En tanto, la corrupción es un hilo homogéneo”.

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