Denuncian que 50% de comuneros no pudo votar en elecciones del centro poblado Chocco

Una denuncia ciudadana reportó que el 50% de la comunidad del centro poblado Chocco, en el distrito de Chupa, no logró votar en las elecciones de centros poblados realizadas el 1 de noviembre. Los afectados señalaron que sus nombres no figuran en el padrón electoral, pese a ser ciudadanos de la zona, y exigieron la nulidad del proceso.

Los comuneros indicaron que algunos electores sí aparecen en el padrón, pero al ingresar a la mesa de votación no encontraron su nombre registrado. Esta situación impidió que ejercieran su derecho al sufragio durante la jornada electoral, según la denuncia presentada por los propios afectados.

La denunciante sostuvo que el proceso no cumple con las normas del jurado de elecciones, debido a que cada ciudadano tiene derecho a votar. Por tal motivo, solicitó la nulidad de estos comicios y exigió que se respete la participación de todos los comuneros empadronados.

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El caso se registró en el centro poblado Chocco, perteneciente al distrito de Chupa, donde varias personas acudieron a votar pero no pudieron ingresar a sufragar. Los denunciantes calificaron la situación como una vulneración de sus derechos ciudadanos en el marco de la jornada electoral.

Los afectados exigieron a las autoridades electorales revisar el padrón utilizado en estos comicios para determinar las causas de la exclusión de los nombres. La denuncia fue presentada públicamente el mismo día de las elecciones, según el testimonio difundido por los comuneros.

La solicitud de nulidad se sustenta en el derecho al voto de cada ciudadano, conforme a las normas del jurado de elecciones invocadas por la denunciante. Los comuneros de Chocco esperan una respuesta de las instancias correspondientes sobre el proceso electoral observado.

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