Candidato de Umayo Sillustani figura en padrón de otro centro poblado y exigen anular su lista

Ciudadanos exigen investigar al Comité Electoral de Sillustani y verificar el requisito de residencia mínima de dos años para postular a la alcaldía

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 02/11/2026
Candidato de Umayo Sillustani figura en padrón de otro centro poblado

Luis Ángel Quispe figura en el padrón de Principio y no en el de Umayo Sillustani, lo que genera cuestionamientos sobre su candidatura municipal

Foto: Difusión

El candidato Luis Ángel Quispe Roque, quien postula a la Municipalidad del Centro Poblado Turístico Umayo Sillustani, en el distrito de Atuncolla, aparece registrado en el padrón electoral del centro poblado de Principio, en el lugar 78. El hecho motivó el cuestionamiento al Comité Electoral de Sillustani por admitir su inscripción y la exigencia de tachar y anular automáticamente la lista electoral.

La revisión al padrón electoral del distrito de Sillustani confirmó que Quispe Roque Luis Angel no figura en el registro de Umayo Sillustani, pero sí aparece en el padrón de Principio. Esta inconsistencia pone en duda el cumplimiento del requisito de residencia exigido para postular al cargo de alcalde de un centro poblado.

El cuestionamiento se extiende al subgerente de Promoción Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, Cristian Jiwsel Chile Cariapaza, a quien se exige investigar el caso y sancionar al comité electoral. La función de este funcionario incluye la supervisión de los procesos electorales de centros poblados en la jurisdicción provincial.

La normativa electoral aplicable establece que para ser elegido alcalde o regidor de un centro poblado se requiere estar registrado en el padrón electoral del respectivo centro poblado emitido por el RENIEC, además de residir en la jurisdicción por lo menos dos años continuos. El caso de Quispe Roque Luis Angel contradice ambos requisitos.

La Ley 28440, que regula las elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, dispone que el RENIEC elabora y actualiza el padrón electoral a utilizarse en estos comicios. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 establece el marco general bajo el cual se rigen estas elecciones.

Los ciudadanos exigen que se investigue lo que dicen las normativas y la Ley 27972 sobre este tipo de irregularidades y que se aplique la sanción correspondiente al comité electoral de Sillustani. La lista electoral del candidato cuestionado debe ser tachada y anulada de manera automática, según la demanda planteada.

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