Incendio forestal en cerro Puca Orrco de Pucará moviliza a entidades de primera respuesta

Las autoridades exhortan a evacuar si es necesario y alertan a las comunidades cercanas para evitar zonas de humo y apoyar sin exponerse al peligro

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 02/11/2026
Incendio forestal en cerro Puca Orrco de Pucará

Incendio forestal avanza por los vientos en el cerro Puca Orrco de Pucará; bomberos, Policía y Serenazgo reciben llamado urgente para controlar el fuego

Foto: Difusión

Un incendio forestal de grandes proporciones se reportó en el cerro Puca Orrco, en el sector San Cayetano del distrito de Pucará. El fuego avanza rápidamente debido a los vientos y amenaza con descontrolarse, según la alerta difundida. Se dispuso un llamado urgente de evacuación y movilización inmediata a las entidades de primera respuesta y a la comunidad.

La alerta solicitó el despliegue de unidades y personal especializado de la compañía de Bomberos de Ayaviri o Juliaca para el combate del fuego. Asimismo, se requirió el apoyo de la Policía Nacional del Perú de la comisaría Pucará y del Serenazgo de la Municipalidad Provincial, junto con el área de Gestión de Riesgos y Desastres.

La Policía Nacional y el Serenazgo deben salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y coordinar la evacuación si fuera necesario, de acuerdo con el llamado de emergencia. Defensa Civil, a través de la Plataforma Distrital, debe activar de inmediato los protocolos de emergencia y la dotación de herramientas para las labores de control.

La población en general y las comunidades cercanas deben permanecer en alerta y apoyar con prudencia en las labores de control, portando herramientas básicas como batefuegos, palas y agua. El llamado precisó que esta colaboración procede solo si no existe peligro para los pobladores.

Las autoridades pidieron mantenerse alejados de las zonas de humo denso para evitar riesgos a la salud durante el siniestro. La prioridad declarada es proteger las vidas humanas y el entorno afectado por el avance del fuego en el cerro.

La alerta exhortó a compartir la información para agilizar la ayuda y la movilización de los recursos necesarios en la zona. Las entidades de primera respuesta coordinan las acciones para el control del incendio forestal en el distrito de Pucará.

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