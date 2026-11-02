Incendio forestal en cerro Puca Orrco de Pucará moviliza a entidades de primera respuesta

Un incendio forestal de grandes proporciones se reportó en el cerro Puca Orrco, en el sector San Cayetano del distrito de Pucará. El fuego avanza rápidamente debido a los vientos y amenaza con descontrolarse, según la alerta difundida. Se dispuso un llamado urgente de evacuación y movilización inmediata a las entidades de primera respuesta y a la comunidad.

La alerta solicitó el despliegue de unidades y personal especializado de la compañía de Bomberos de Ayaviri o Juliaca para el combate del fuego. Asimismo, se requirió el apoyo de la Policía Nacional del Perú de la comisaría Pucará y del Serenazgo de la Municipalidad Provincial, junto con el área de Gestión de Riesgos y Desastres.

La Policía Nacional y el Serenazgo deben salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y coordinar la evacuación si fuera necesario, de acuerdo con el llamado de emergencia. Defensa Civil, a través de la Plataforma Distrital, debe activar de inmediato los protocolos de emergencia y la dotación de herramientas para las labores de control.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

La población en general y las comunidades cercanas deben permanecer en alerta y apoyar con prudencia en las labores de control, portando herramientas básicas como batefuegos, palas y agua. El llamado precisó que esta colaboración procede solo si no existe peligro para los pobladores.

Las autoridades pidieron mantenerse alejados de las zonas de humo denso para evitar riesgos a la salud durante el siniestro. La prioridad declarada es proteger las vidas humanas y el entorno afectado por el avance del fuego en el cerro.

La alerta exhortó a compartir la información para agilizar la ayuda y la movilización de los recursos necesarios en la zona. Las entidades de primera respuesta coordinan las acciones para el control del incendio forestal en el distrito de Pucará.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=