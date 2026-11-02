JEE de Huancayo advirtió posible reelección encubierta de Stany Aguilar y lo proclamó regidor de San Jerónimo

Por Percy Salomé
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo advirtió un posible fraude a la ley en la candidatura de Stany Aguilar, alcalde de San Jerónimo de Tunán, que renunció para postular como primer regidor por Batalla Perú en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.
Ya con la lista inscrita, el candidato a alcalde renunció, dejando abierta la posibilidad de que, en ausencia del alcalde, quien asuma la alcaldía sea el primer regidor electo, lo cual será una infracción a la ley que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales.
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Pese a ese señalamiento, el Jurado Electoral Especial de Huancayo lo proclamó como primer regidor y dejó la decisión sobre su eventual retorno a la alcaldía en manos del nuevo concejo municipal que se instalará el 1 de enero y del Jurado Nacional de Elecciones.
Durante la proclamación de resultados, el JEE advirtió que la postulación de Aguilar podría contravenir el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. Según el organismo, su candidatura como primer regidor genera el riesgo de que se eluda esa prohibición.
Aguilar ejercía la alcaldía de San Jerónimo de Tunán en el periodo 2023-2026. Pero renunció para las elecciones de este año e integró la lista de Batalla Perú como primer regidor, para burlar la ley.
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La lista estuvo inicialmente encabezada por Edmundo Flavio Véliz Sánchez, quien renunció a la candidatura. Tras ese cambio, Aguilar quedó como primer regidor de la organización política.
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