Solo 2 mil 300 electores eligieron a nuevas autoridades en Alto Puno mientras 10 mil quedaron fuera de los comicios

Un total de 2 mil 228 electores sufragaron este primero de noviembre en el centro poblado de Alto Puno (Puno) para elegir a sus nuevas autoridades, mientras que más de 10 mil ciudadanos quedaron excluidos de los comicios pese a que la población supera los 20 mil habitantes, según las denuncias recogidas en la institución educativa Mirador.

La exclusión del padrón electoral se concentra en vecinos con documentos de identidad que consignan direcciones del centro poblado como la avenida Alto Puno, pero que el sistema de la Reniec no reconoce como electores.

Un vecino denunció que su nombre y el de su esposo no figuran en el padrón pese a haber votado en todas las elecciones anteriores, situación que calificó como una forma de discriminación contra los residentes antiguos.

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El presidente del Frente de Intereses del Centro Poblado de Alto Puno, Electorio Coyllory Ruiz calificó de indignante la situación y advirtió que el padrón bajó de cerca de 5.000 electores a solo 2 mil 228.

Cutipa estimó que el 80% de la población no votó y denunció que hay vecinos que figuran en el padrón físico pero no en el sistema. Advirtió que las elecciones podrían haber sido “direccionadas o manipuladas”, por lo que no descartó solicitar su anulación ante la municipalidad provincial, y añadió que el comité electoral se encuentra desinformado y que solo dos o tres personeros del Jurado Nacional de Elecciones actúan como veedores.