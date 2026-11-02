Felicitas Flores Velarde se posiciona como virtual alcaldesa del centro poblado Alto Puno

Felicitas Flores Velarde se posicionó como virtual alcaldesa del centro poblado Alto Puno tras los comicios electorales desarrollados el 1 de noviembre. La flamante autoridad virtual agradeció el respaldo del pueblo de Alto Puno y declaró que trabajará como prometió durante la campaña, sin defraudar a los vecinos que le brindaron su confianza en las urnas.

La virtual alcaldesa anunció que convocará a todos los presidentes de barrio para trabajar en conjunto en la identidad de los vecinos que no pudieron votar. Asimismo, planteó un empadronamiento de todos los residentes de Alto Puno para que participen en el proceso de distritalización, derecho que calificó como momento de decidir.

Entre las primeras acciones de su gestión, Flores Velarde mencionó la digitalización y los temas de seguridad y servicios básicos, que no toda la población de Alto Puno posee. Indicó que gestionará con la municipalidad provincial, el gobierno regional, el consejero regional, Sedapuno y Electro Puno para impulsar estas iniciativas.

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La autoridad electa afirmó que trabajará de la mano con los 54 barrios, las dos comunidades y su sector, según declaró durante la cobertura periodística. Sostuvo que el respaldo obtenido fue por un margen considerable y agradeció a la población por demostrarle su apoyo en la contienda electoral.

Los regidores electos también se pronunciaron tras la jornada política y agradecieron el voto de confianza de la población de Alto Puno. Una de las regidoras jóvenes se comprometió a cumplir y gestionar las promesas realizadas durante la campaña, mientras otro regidor destacó la responsabilidad que asume el nuevo Concejo.

Flores Velarde se definió como una mujer de hechos y palabra insistente que tocará las puertas necesarias hasta lograr sus objetivos. Mencionó que su partido político mantiene amistades en el Congreso, con diputados y senadores de la misma línea política, para trabajar de manera articulada en beneficio de Alto Puno.

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