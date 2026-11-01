Elecciones en Jayu Jayu se suspenden por lista omitida en cédula de sufragio

El comité electoral del centro poblado de Jayu Jayu, en el distrito de Ácora, provincia de Puno, suspendió de manera temporal los comicios municipales debido a un error en la impresión de las cédulas de sufragio. La lista del partido político País para Todos no fue incluida en el material electoral, lo que generó la protesta de los electores y del candidato David Clemente Choqueña.

La cédula solo contenía dos listas y dejó fuera a la organización política que postula a David Clemente Choqueña para la alcaldía del centro poblado. El comité electoral local informó que la omisión se detectó durante el proceso y motivó la molestia de los ciudadanos presentes en los locales de votación, quienes respaldaron la decisión de suspender el acto.

Ante esta irregularidad, el comité electoral decidió paralizar el proceso para evitar que se vulnere el derecho a la participación de todos los candidatos inscritos. La medida fue respaldada por la población presente en los locales de votación, según la información proporcionada por el propio comité.

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El inconveniente fue reportado de inmediato a Cristian Chile, representante de la Municipalidad Provincial de Puno encargado de la supervisión de las elecciones de centros poblados en la jurisdicción. Según se informó, el funcionario ya habría dispuesto la reimpresión de las cédulas, incorporando la lista omitida, para garantizar un proceso electoral transparente y con todas las garantías.

Hasta horas de la tarde de hoy no existía comunicación oficial con los representantes del municipio provincial. Esta falta de información incrementó la incertidumbre entre los miembros de mesa y los electores, quienes permanecen en los exteriores de los locales de votación exigiendo que se retome el proceso en el transcurso del día.

El comité electoral exhortó a la Municipalidad Provincial de Puno a agilizar la entrega del nuevo material para poder reanudar las elecciones. Advirtieron que, de no resolverse hoy, el proceso podría postergarse, afectando la legitimidad del nuevo alcalde del centro poblado. La población electoral se encuentra tensa

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Elecciones en Jayu Jayu se suspenden por omisión de lista en cédula de sufragio.