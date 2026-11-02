Hugo Quezada se perfila como virtual alcalde de Salcedo con 352 votos preliminares

Hugo Quezada se perfila como el virtual alcalde del centro poblado de Salcedo tras obtener 352 votos, según fuentes preliminares difundidas la noche del 1 de noviembre. El candidato aguardaba la proclamación oficial del comité electoral en el Instituto Superior Pedagógico de Puno, donde declaró que trabajará de la mano con comunidades, barrios y urbanizaciones.

El resultado preliminar colocó al segundo lugar con cerca de 60 a 70 votos, de acuerdo con la información difundida durante la cobertura periodística. Quezada expresó su agradecimiento al centro poblado y sostuvo que su propuesta apuesta por una política social para atender las necesidades de la jurisdicción.

La transferencia de gestión será rigurosa, según el virtual alcalde, quien anunció que su equipo recibirá el cargo tal como se entregue. Advirtió que solicitará la intervención de las autoridades competentes si detecta anomalías, y comprometió transparencia con la población de Salcedo.

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El primer trabajo de la nueva gestión será convocar a los presidentes de barrios y urbanizaciones para un reempadronamiento general del centro poblado. El objetivo es determinar cuánto electorado tiene realmente Salcedo y remitir la información a la municipalidad provincial, según declaró Quezada.

El virtual alcalde se definió como una autoridad dialogante con los tres niveles de gobierno, y afirmó que asistiría a una eventual invitación de la presidenta de la República en aras del desarrollo de la zona. Asimismo, indicó que sus regidores lo acompañaban en los preparativos para recibir la noticia del comité electoral.

La jornada electoral registró un descontento de parte de la población porque muchos no votaron y pocos acudieron a las urnas, según se señaló durante la entrevista. Pese a ello, Quezada sostuvo que los resultados deben superarse para la próxima elección y ratificó que las puertas de la municipalidad estarán abiertas.

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