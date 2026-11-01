Convención ExpoBio en Cusco difunde estudios sobre murciélagos hongos y microbiología

La sexta edición de la Convención ExpoBio en Cusco reúne en octubre de 2026 a investigadores y estudiantes de biología. Asimismo, este encuentro académico difunde estudios sobre microbiología, ecología de murciélagos y diversidad de hongos en la región cusqueña. Además, la jornada fortalece la divulgación científica universitaria en Cusco para acercar la ciencia a toda la ciudadanía. Iniciado en 2019, el evento promueve la investigación estudiantil frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad mundial.

Avances de la Convención ExpoBio en Cusco sobre microbiología y biodiversidad

Durante esta jornada, los jóvenes investigadores presentan sus hallazgos mediante conferencias magistrales, exposiciones orales y pósteres científicos. Posteriormente, la organización incorporó concursos de fotografía científica de flora, fauna y paisajes regionales. De igual manera, el certamen sumó muestras de ilustración científica y presentaciones de danzas tradicionales entre los universitarios. Por lo tanto, el arte complementa el registro visual y el estudio riguroso de las especies analizadas. Por otro lado, la Convención ExpoBio en Cusco impulsa el debate académico mediante el concurso de conocimientos denominado Biodex. En esta edición, los equipos estudiantiles abordan la microbiología de las bacterias y las áreas naturales protegidas. Igualmente, el encuentro estrena la modalidad Biodex Junior para alumnos de primer y segundo semestre de biología. https://youtu.be/Edp3lqBXwDI?si=PXYRn44iuy8TokdB

Importancia ecológica de los murciélagos andinos y del reino Fungi

Simultáneamente, las muestras de la mastozóloga Ingrid Córdoba y del Programa de Conservación de los Murciélagos del Perú destacan. Estos especialistas explican la función ecológica vital que cumplen los quirópteros en los diversos ecosistemas peruanos. Por ejemplo, los murciélagos frugívoros regeneran los bosques con semillas y los nectarívoros aseguran la polinización de las plantas. Asimismo, las especies carnívoras y pescadoras regulan las poblaciones de roedores y otros animales silvestres. En consecuencia, la Convención ExpoBio en Cusco resalta el rol del murciélago orejón andino (Histiotus montanus), de la familia Vespertilionidae. Este mamífero insectívoro controla de manera natural las plagas agrícolas que atacan los cultivos de maíz andino. Además, los grupos de micología desmitifican a los hongos para superar su asociación exclusiva con el moho o la suciedad. Por consiguiente, los expositores enseñan las cualidades específicas de cada especie fúngica y su aprovechamiento en comidas y bebidas. Finalmente, la Convención ExpoBio en Cusco demuestra que el conocimiento científico elimina el miedo y protege nuestros hábitats naturales.

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