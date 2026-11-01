Desigualdad política: solo dos mujeres fueron elegidas para alcaldesas en Puno

Escribe: Ángela Valdivia – Lima Times
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 volvieron a evidenciar la escasa presencia de mujeres entre las autoridades elegidas en todo el Perú. Solo el 5% de las alcaldías a nivel nacional estarán encabezadas por mujeres. De acuerdo con el avance de los resultados, únicamente tendremos 95 alcaldesas frente a 1796 hombres para el periodo 2027-2030.
Al desagregar los resultados, se observa que la situación es aún más preocupante en las alcaldías provinciales, donde solo el 4.08% estarán ocupadas por mujeres. En el período 2027-2030 en el Perú habrá solo 8 mujeres a cargo de los municipios provinciales. En el caso de las alcaldías distritales, el porcentaje promedio es de 5.13% (87 futuras alcaldesas distritales).
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Una tendencia estancada
Esta brecha no es nueva. El reporte de Participación de las Mujeres en Elecciones Distritales 2002-2018, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya advertía sobre la limitada presencia de mujeres en las alcaldías distritales. Desde el 2002 hasta el 2018, la proporción de mujeres que fueron electas específicamente para las alcaldías distritales nunca superó el 5%.
En 2022, el porcentaje subió ligeramente al 5.5%, según información oficial del JNE. Y en las elecciones de 2026, en lugar de tener un incremento de mujeres electas para las alcaldías, el porcentaje bajó a 5.1%.
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En el estudio mencionado, el Observatorio de Igualdad del JNE estimó que contar con candidaturas paritarias en alcaldías distritales nos podría tomar más de 40 elecciones, de acuerdo a la tendencia casi estancada desde el 2002. El escenario no ha variado a la luz de los resultados de estas últimas elecciones.
Cuatro regiones del Perú sin alcaldesas
A pesar de que las mujeres representan el 50.6% de la población total del país, hay cuatro regiones donde la ciudadanía no eligió a ninguna mujer para las alcaldías distritales o provinciales: Apurímac, Pasco, Madre de Dios y Ucayali.
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Otras regiones donde la situación también es crítica son Cusco y Lambayeque, que tendrán solo una alcaldesa cada una. Asimismo, en Tacna, San Martín, Puno y Cajamarca habrá solo dos alcaldesas en cada región. A excepción de Lima y Amazonas, ninguna de las demás regiones tendrá más de siete alcaldesas como máximo.
Solo dos mujeres elegidas en Puno
La región Puno cuenta con 110 municipios provinciales y distritales. De acuerdo con los avances de los resultados, solamente en dos distritos las alcaldías estarán a cargo de mujeres, mientras que en 108 casos los sillones ediles estarán ocupados por varones. En este caso la representación femenina equivale apenas al 1.8%.
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La dos únicas alcaldesas mujeres elegidas para el periodo 2027-2030 en toda la región Puno son Pily Maritza Zapana Ccuno, elegida en el distrito de Usicayos (Carabaya) por la alianza ASÍ Juntos por el Perú, y Reyna Salinas Machaca de Ahora Nación, elegida en el distrito de Huatasani (Huancané).
La ciudadanía de Puno llega a este resultado, en parte, por la decisión de los grupos políticos de evitar incluir a más mujeres para los cargos ejecutivos en los municipios. En las elecciones últimas, en el caso de esta región, solamente hubo candidatas mujeres para las alcaldías en 13 distritos, mientras que en 84 distritos los postulantes fueron únicamente varones, según el mapa de la desigualdad política publicado en Lima Times.
- Versión adaptada de un informe nacional publicado por el portal aliado Lima Times.
Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo
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