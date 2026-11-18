El secretario general de Construcción Civil de la provincia de San Román, Miguel Coaquira Yerba, encabezó una protesta en la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno para denunciar presuntas irregularidades en el reconocimiento de un comité de obra vinculado a los trabajos del aeropuerto de Juliaca.

«Están repartiendo las resoluciones de los comités de obra como si fuesen casinos», manifestó el dirigente, quien cuestionó que se reconozca a representantes que, según afirmó, provienen de otras regiones y no pertenecen a los sindicatos de Puno.

El reclamo apunta a la conformación del comité que participaría en los trabajos del aeropuerto, ejecutados por una empresa, pues considera que los trabajadores de la región deben tener prioridad en las contrataciones.

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Cuestionan reconocimiento de comité de obra

Coaquira sostuvo que su organización presentó documentos para obtener el reconocimiento correspondiente, pero estos habrían sido rechazados por la oficina encargada de conflictos laborales, mientras que otros documentos sí fueron aceptados, pese a que, según indicó, tendrían fechas anteriores.

El dirigente también cuestionó la actuación de algunos funcionarios, a quien señaló de comunicarse directamente con la empresa para informar sobre la emisión de una resolución, mientras que su sindicato no habría recibido respuesta sobre el trámite que presentó.

Asimismo, afirmó que la empresa habría separado a 21 trabajadores cuando los trabajos recién comenzaban, situación que, según su versión, demostraría la necesidad de contar con una representación sindical que vigile el cumplimiento de los derechos laborales.

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Sindicato anuncia nuevas acciones de reclamo

Por otro lado, el representante sindical rechazó que su pedido signifique impedir que trabajadores de otras regiones accedan a un empleo, y explicó que su organización tiene un convenio colectivo que establece un 40 % de participación en la contratación de personal.

Detalló que, cuando el sindicato no cuenta con suficientes trabajadores disponibles, la empresa puede contratar a otras personas, aunque planteó que estas incorporaciones deben pasar por un filtro para verificar que realmente pertenezcan al sector de construcción civil.

Finalmente, anunció que presentará documentación ante el Gobierno Regional de Puno para solicitar el cese de la funcionaria cuestionada y convocó a los sindicatos de las 13 provincias a mantenerse unidos frente a lo que considera irregularidades en la contratación de trabajadores.