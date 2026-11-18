Una trabajadora de Parques y Jardines terminó golpeada tras pedir a una joven que evite ensuciar las áreas verdes con las necesidades de su mascota, en el parque La Rinconada de Juliaca, este martes alrededor de las 6:30 de la mañana.

Según el testimonio de la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, una joven que frecuentaría el parque con su perro reaccionó violentamente cuando recibió el llamado de atención, la sujetó por detrás y la derribó al suelo para golpearla.

La trabajadora relató que recibió golpes en el rostro y el abdomen, mientras llevaba puesto un manto y ropa de abrigo que le dificultaron reaccionar durante el ataque, y describió el momento con estas palabras: «Al suelo me ha tumbado, con el celular esto me ha dado en mi cara, toda mi cara me duele ahora, toda mi barriga me ha pisoteado».

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Vecinos piden identificar a la presunta agresora

El caso generó preocupación entre los vecinos de La Rinconada, quienes solicitan la intervención de las autoridades para identificar a la joven involucrada, pues señalan que también habría protagonizado otros episodios de violencia contra pobladores de la zona.

De acuerdo con la información proporcionada, el caso ya está en manos de la Policía Nacional, que deberá realizar las diligencias para identificar a la presunta agresora y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Mientras tanto, la trabajadora continúa afectada por los golpes y cuestionó que todavía no se haya instalado un letrero para advertir sobre el cuidado de las áreas verdes, pese a que, según indicó, había solicitado anteriormente esta medida a sus responsables.